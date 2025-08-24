GAZA, ERASOPEAN

Su-eten proposamena onartzeko eskatu diote bahituen senideek Netanyahuri

18:00 - 20:00
EITB

Gazako Zerrendan bahituta dauden israeldarren senideek manifestazioa deitu dute larunbat honetan Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren aurka protesta egiteko, eta su-eten akordioa eta Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak ontzat emandako fasekako askapena onartzeko eskatu diote.

