GUERRA EN GAZA
Familiares de rehenes instan a Netanyahu a aceptar la propuesta de alto el fuego avalada por Hamás

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hamasek babestutako su-eten proposamena onartzeko eskatu diote bahituen senideek Netanyahuri
Familiares de los israelíes secuestrados en la Franja de Gaza se han manifestado un sábado más para protestar contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que han exigido que acepte el acuerdo de alto el fuego y la liberación por fases a la que ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Israel Franja de Gaza Palestina Benjamín Netanyahu Internacional

