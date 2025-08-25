Frantzia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bayrouk hordagoa bota du bere Gobernua erorarazi lezakeen konfiantza mozio batekin

FRANCOIS BAYROU
18:00 - 20:00
François Bayrou. Argazkia: Agencias.

Azken eguneratzea

Frantziar estatuan, urte politikoaren hasiera malkartsu dator, bereziki aurrekontuei lotuta. François Bayru lehen ministroak 40.000 milioi euroko murrizketak iragarri zituen 2026ko kontuetarako, eta lurrikara eragin. Gauzak horrela, gaur jakinarazi du konfiantza galdea egingo duela asanblea nazionalean irailaren 8an.

Frantzia Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu