François Bayrou echa un órdago con una moción de confianza que podría hacer caer su propio Gobierno

Euskaraz irakurri: François Bayrouk bere Gobernua eror dezakeen konfiantza mozio batekin orpazurda bota du

François Bayrou ha justificado su arriesgada maniobra para lograr el aval del Parlamento francés a su plan de austeridad que prevé en 2026 un ahorro de 44.000 millones de euros y, de paso, anticiparse a los efectos de la primera gran movilización social contra ese plan, prevista para el 10 de septiembre.

