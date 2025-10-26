40 URTEKO GATAZKA ARMATUA

Turkia utzi eta Irak iparraldera jo dute PKK-ko kideek, bake-prozesuan aurrera egiteko

Kurdistango Langileen Alderdiak (PKK) "aurrerapausoak" eskatu dizkio Turkiako Gobernuari, PKK-ko kideak gizarteratzea bermatzeko eta prozesu politiko eta demokratikoetan parte hartzea ahalbidetzeko beharrezkoak diren legeak, besteak beste. Erdogan Turkiako presidentea asteartean bilduko da DEM alderdiko ordezkaritza batekin.

PKK-ko kideen prentsaurrekoa. Argazkia: Associated Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kurdistango Langileen Alderdiak (PKK) igande honetan iragarri duenez, Turkian zituzten borrokalari guztiak erretiratu dituzte, Turkiako Gobernuaren eta talde armatuaren artean abiatutako bake-prozesuaren baitan urrats berri bat emateko.

Abdullah Ocalan kartzelatutako buruzagi historikoaren bi argazki handi atzean zituztela, prentsaurrekoa eman dute PKK-ko dozenaka kidek Irak iparraldean, "bakea eta gizarte demokratiko bat" lortzeko "garrantzi historikoa duten urratsak" ematen ari direla erakusteko. "Gure indar guztiak erretiratzen ari gara Turkiatik, Turkiako mugen barruan gatazka arriskua dakartelako eta balizko probokazioen aurrean zaurgarriak direlako", esan du Sabri Ok Kontseilu Betearazleko kideak hedabideei irakurritako mezu batean.

Adierazpen horretan PKK-k ohartarazi duenez, Turkiako Gobernuak orain arte hartutako neurriak "ez dira nahikoa". 

Bake-prozesuaren oinarri legala zehazteko batzorde parlamentarioa eratu zuen Turkiako Exekutiboak, eta orain, alderdi nazionalista batek ez beste alderdi parlamentario guztiek parte hartzen duten batzorde horrek gerrillariek espero dituzten neurri legegileak proposatzea espero dute.

Oraingoz, deliturik egin ez duten PKK-ko kideak herrialdera itzuli eta bizitza zibilera bueltatzeko dauden aukerak aztertzen ari dira Turkiako arduradun politikoak. PKKn lidergo karguak izan dituztenak, berriz, hainbat herrialdetan banatzea aztertzen ari omen dira.

Turkiako Gobernuak, gainera, bake-prozesu hau YPG milizia kurdu-siriarrek borroka armatua uztearekin eta Damaskoko administrazioan sartzearekin lotzen du, PKKrekin lotura estua dutela uste baitu.

Testuinguru honetan, gaurkoa keinu politiko garrantzitsua da Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidente islamistak eta kurduen aldeko DEM alderdi ezkertiarraren ordezkaritza batek datorren asteartean egingo duten bilerari begira.

Irak segurtasun arazoen beldur da

Turkiako Gobernuko ordezkariek begi onez ikusi dute PKKren gaurko iragarpena, baina Irakeko agintariek errezeloz ikusten dute borrokalari kurduen desplazamendua.

Irakeko Parlamentuko Kanpo Harremanetarako Batzordeak ohartarazi du lekualdatze hori mehatxua dela segurtasun nazionalarentzat, eta herrialdea eskualdeko gatazketara eraman dezakeela.

PKK-k Irakeko Kandil mendietan duen presentzia Turkiarekiko tentsio-iturri izan da luzaroan. Turkiak horren aurkako mugaz gaindiko erasoak egiten jarraitzen du, eta duela gutxi beste hiru urtez luzatu ditu operazio militarrak.

