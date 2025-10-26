Turkia utzi eta Irak iparraldera jo dute PKK-ko kideek, bake-prozesuan aurrera egiteko
Kurdistango Langileen Alderdiak (PKK) "aurrerapausoak" eskatu dizkio Turkiako Gobernuari, PKK-ko kideak gizarteratzea bermatzeko eta prozesu politiko eta demokratikoetan parte hartzea ahalbidetzeko beharrezkoak diren legeak, besteak beste. Erdogan Turkiako presidentea asteartean bilduko da DEM alderdiko ordezkaritza batekin.
Kurdistango Langileen Alderdiak (PKK) igande honetan iragarri duenez, Turkian zituzten borrokalari guztiak erretiratu dituzte, Turkiako Gobernuaren eta talde armatuaren artean abiatutako bake-prozesuaren baitan urrats berri bat emateko.
Abdullah Ocalan kartzelatutako buruzagi historikoaren bi argazki handi atzean zituztela, prentsaurrekoa eman dute PKK-ko dozenaka kidek Irak iparraldean, "bakea eta gizarte demokratiko bat" lortzeko "garrantzi historikoa duten urratsak" ematen ari direla erakusteko. "Gure indar guztiak erretiratzen ari gara Turkiatik, Turkiako mugen barruan gatazka arriskua dakartelako eta balizko probokazioen aurrean zaurgarriak direlako", esan du Sabri Ok Kontseilu Betearazleko kideak hedabideei irakurritako mezu batean.
Adierazpen horretan PKK-k ohartarazi duenez, Turkiako Gobernuak orain arte hartutako neurriak "ez dira nahikoa".
Bake-prozesuaren oinarri legala zehazteko batzorde parlamentarioa eratu zuen Turkiako Exekutiboak, eta orain, alderdi nazionalista batek ez beste alderdi parlamentario guztiek parte hartzen duten batzorde horrek gerrillariek espero dituzten neurri legegileak proposatzea espero dute.
Oraingoz, deliturik egin ez duten PKK-ko kideak herrialdera itzuli eta bizitza zibilera bueltatzeko dauden aukerak aztertzen ari dira Turkiako arduradun politikoak. PKKn lidergo karguak izan dituztenak, berriz, hainbat herrialdetan banatzea aztertzen ari omen dira.
Turkiako Gobernuak, gainera, bake-prozesu hau YPG milizia kurdu-siriarrek borroka armatua uztearekin eta Damaskoko administrazioan sartzearekin lotzen du, PKKrekin lotura estua dutela uste baitu.
Testuinguru honetan, gaurkoa keinu politiko garrantzitsua da Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidente islamistak eta kurduen aldeko DEM alderdi ezkertiarraren ordezkaritza batek datorren asteartean egingo duten bilerari begira.
Irak segurtasun arazoen beldur da
Turkiako Gobernuko ordezkariek begi onez ikusi dute PKKren gaurko iragarpena, baina Irakeko agintariek errezeloz ikusten dute borrokalari kurduen desplazamendua.
Irakeko Parlamentuko Kanpo Harremanetarako Batzordeak ohartarazi du lekualdatze hori mehatxua dela segurtasun nazionalarentzat, eta herrialdea eskualdeko gatazketara eraman dezakeela.
PKK-k Irakeko Kandil mendietan duen presentzia Turkiarekiko tentsio-iturri izan da luzaroan. Turkiak horren aurkako mugaz gaindiko erasoak egiten jarraitzen du, eta duela gutxi beste hiru urtez luzatu ditu operazio militarrak.
Nazioarteko albiste gehiago
Mileiren gobernuak duen babesa ezagutzeko test gisa balioko dute Argentinako hauteskundeek
21:00etatik aurrera (asteleheneko 00:00etan) ezagutuko ditugu boto-zenbaketaren lehen emaitza ofizialak.
Hainbat merkataritza-akordio sinatuz eta Thailandia eta Kanbodiaren arteko bake-akordioa iragarriz hasi du Trumpek Asiako bira
Besteak beste, Malaysiako lur arraroetarako sarbidea handitzeko aukera ematen dion akordioa sinatu du AEBko presidenteak. Bihar Japoniara joango da, eta ostegunean Txinako presidentearekin bilduko da. Egunak daramatzate herrialde horietako ordezkaritzek bilerak prestatzen.
Israelek "lerro horia" zeharkatzeko baimena eman die Hamasi eta Gurutze Gorriari, bahitu israeldarren gorpuak bilatzeko
Milizien esku zeudela, Israelgo Armadak Gazako Zerrendaren aurka egindako erasoen erdian hil ziren 11 israeldarren itzulera bizkortzeko asmoarekin eman dio horretarako baimena Israelek.
Honela lortu dute Louvreko bitxien ustezko bi lapur atxilotzea
Motorrean ibiltzeko kasko bat aurkitu zuten lapurreta egiteko erabilitako karga-jasogailuan , eta hor eta lapurreta izan zen tokian 150 lagin inguru jaso ostean identifikatu eta atxilotu dituzte ustezko gaizkileak.
Hauteslekuak ireki dituzte Argentinan, etorkizuna baldintzatuko duten hauteskunde erabakigarrietan
Argentinako herritarrek Diputatuen Ganberaren erdia eta Senatuaren herena berrituko dituzte igande honetan, Javier Mileiren kudeaketa aztertzeko garrantzi handia duten hauteskundeetan.
Louvre museoko ustezko bi lapur atxilotu dituzte
Frantziako Fiskaltzak bi atxiloketak baieztatu ditu, baina informazioa "presaka" zabaldu izana deitoratu du, ikerketarako kaltegarria izan daitekeelako.
Falta diren bahituen gorpuak itzultzeko eskatu dio Trumpek Hamasi
48 ordu eman dizkio horretarako, eta Israelek Gazako Zerrendan Egiptoko adituak sartzeko baimena eman du gorpuak bilatzeko. Gainera, AEB NBEren ebazpen bat prestatzen ari da Gazan nazio anitzeko indar bat zabaltzeko.
Catherine Connolly ezkertiarra izango da Irlandako presidente
Aurkari izan duen Humphreysek zoriondu egin du: "Catherine gu guztion presidente izango da, nirea baita, eta onena opa nahi diot", adierazi du.
Kamala Harrisek ez du baztertzen berriro AEBko Presidentetzarako hautagai izatea
Etorkizun ez oso urrunean, Amerikako Estatu Batuetako gobernuburua emakume bat izatea espero duela adierazi du.