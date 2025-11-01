Gerra Ukrainan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ukrainak kontraerasoa egin du Pokrovsken, eta tropen inguraketari buruzko informazioa gezurtatu du

Hainbat helikopterotan sartu dira errusiarrek harrapatutzat eman dituzten Pokrovskeko guneetan.

Bakhmut (Donetsk)
Donetsk. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ukrainako Armadak kontraeraso bat egin du Pokrovsken, Donetskeko azken gotorlekuetako batean infiltratu diren etsaien tropak geldiarazten saiatzeko eta, aldi berean, ezeztatu egin ditu Errusiak bere militarrek hirian ustez egindako hesiari buruz egindako adierazpenak.

Ukrainako Defentsa Ministerioko Inteligentzia Zuzendaritza Nagusiko (GUR) iturrien arabera, hainbat helikopterotan sartu dira errusiarrek harrapatutzat jo dituzten Pokrovskeko guneetan.

Iturriek diotenez, GUReko burua bera, Kirilo Budanov, frontean dago operazioa ikuskatzen, baina ez dute zehaztu noiz hasi zen zehazki operazioa, ezta zein neurri hartu duen ere.

Errusia Munduko albisteak Ukrainako gerra

Zure interesekoa izan daiteke

FOTODELDIA PONTEDEUME (A CORUÑA), 31/10/25.- Un niño se preparaba este viernes en su casa del concello coruñés de Pontedeume para la fiesta de Samaín. A pocas horas de la conmemoración del "Samhain", la festividad gallega que marca el fin del verano celta, el debate sobre su confrontación con el popular Halloween sigue presente en muchas localidades de la Comunidad. EFE/Cabalar
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Munduko kaleak izaki beldurgarrienez bete dira

Gaur gauean, iluntasunak hartuko ditu munduko kaleak. Dagoeneko izaki beldurgarriak dabiltza han eta hemen, itzal eta argi artean. Gurean, Gau Beltza; munduan, Halloween. Urriaren 31n, milaka lagun mozorrotuta aterako dira kalera, beldurraren eta dibertimenduaren artean dantza egitera. Uztaren amaieraren ospakizuna urruti dago askorentzat, baina gauak berak emango du uzta emankorra gaurkoan: irria, oihuak eta misterio apur bat.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X