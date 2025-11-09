HONDAMENDI NATURALA
Kalmaegi tifoiak 200 hildako baino gehiago utzi ditu Filipinetan

Herrialdearen zati handi bat alerta maila gorenean dago "supertifoi" horrengatik, euri-jasa handiak, haize-bolada gogorrak eta hiru metrorainoko itsasaldi ziklonikoak eragiten baititu.

