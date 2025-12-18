MIGRAZIOA
EBk akordioa iragarri du asilo-eskatzaileak "hirugarren herrialde seguruetara" deportatzea errazteko

Europako Kontseiluaren eta Europako Parlamentuaren arteko behin-behineko akordioak babes-eskaerak ez onartzeko kasuistikak zabalduko ditu. 

 

GRAVELINES, 16/12/2025.- Migrantes esperan en una playa para abordar una lancha inflable para cruzar el Canal de la Mancha, en Gravelines, norte de Francia, el 17 de julio de 2025. El 10 de julio de 2025, durante la visita de Estado del presidente Macron al Reino Unido, se alcanzó un acuerdo sobre la migración a través del Canal. Francia acordó aceptar de regreso a las personas que cruzaron el Canal pero no son elegibles para asilo en el Reino Unido. A cambio, el gobierno británico prometió aceptar a las personas que puedan integrarse legalmente. Desde principios de 2025, se estima que 21.000 personas han llegado a las costas británicas en pequeñas embarcaciones. EFE/Yoan Valat

Migratzaileak Frantziako hondartza batean, txalupa bat hartzeko zain. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Europak beste urrats bat eman du asilo-politiken alorrean eta EBtik kanpo migratzaileak deportatzeko bidea erraztu du. Europar Batasuneko Kontseiluak eta Europako Parlamentuak behin-behineko akordioa lortu dute asilo-eskaera baten edukia aztertu gabe atzera bota ahal izateko, “hirugarren herrialde seguru” kontzeptua berriz ere definituz. Akordio horren helburua da eskatzaileak Europar Batasunetik kanpoko herrialde seguruetara itzultzea erraztea.

Asteazken goizaldean itxi dute akordioa Hogeitazapiek eta Europako Parlamentuko ordezkariek. Orain, bi erakundeek berretsi egin beharko dut, erabakia ofizial bihurtzeko. 

"Hirugarren herrialde segurua" aplikatzeko kasu berriak

Akordioaren arabera, estatu kideek hirugarren herrialde seguruaren kontzeptua aplikatu ahal izango dute hiru egoera zehatzetan. Mekanismo horri esker, asilo-eskaera bat atzera bota daiteke, haren edukiaren balorazioa egin gabe.

Kasu horietako lehenengoak asilo-eskatzailearen eta segurutzat jotzen den hirugarren herrialde baten artean lotura egotea aurreikusten du. Hala ere, testuak aldaketa garrantzitsu bat sartzen du: konexio hori ez da nahitaezko irizpidea izango ukapen hori aplikatzeko.

Bigarren egoerak aukera emango du kontzeptu hori aplikatzeko eskatzailea Europar Batasunera iritsi aurretik hirugarren herrialde seguru batean egon denean, baita estatu horrekin aldez aurretik loturarik egon ez arren.

Hirugarren kasuari dagokionez, "hirugarren herrialde segurua" kontzeptua aktibatuko da estatu kide baten eta hirugarren herrialde seguru baten artean akordio edo hitzarmen bat dagoenean, EBtik kanpo dagoen hirugarren herri horrek asilo-eskaera aztertuko duela bermatzen badu. 

Puntu horrek asiloaren izapidetzea kanpora ateratzeko aukera indartzen du, betiere hirugarren herrialdeak eskaeren azterketa formalki bere gain hartzen badu eta Europako araudiaren arabera segurutzat jotzen bada.

Hala ere, akordioak muga garrantzitsu bat du: azken kasu hori ezin izango da aplikatu bakarrik dauden adingabeen kasuan, mekanismo horren erabileratik kanpo geratzen baitira.

Behin-behineko akordioa formalki berretsi beharko dute orain EBko Kontseiluak eta Europako Parlamentuak. Indarrean 2026ko ekainaren 12an sartuko litzateke, eta egun horretatik aurrera aldaketak zuzenean aplikatuko lirateke estatu kide guztietan.

