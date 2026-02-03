ARTEMIS II

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ilargirako misio tripulatua martxora arte atzeratu da, gaur erregai-ihesagatik probak gelditu ostean

"Misio historiko honi ekiteko prest gaudela uste dugunean bakarrik egingo dugu jaurtiketa", esan du Jared Isaacman NASAko buruak, eta gaineratu du taldeak datuak "sakon" berrikusiko dituela, "atzemandako arazo bakoitza konponduko" duela, beharrezko konponketak egingo dituela eta probetara itzuliko dela.

Nasa Artemis II ilargia
Artemis II suziria, jaurtitzeko plataforman. Argazkia: NASA
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

50 urteren ostean Ilargira petsonak bidaltzeko lehen misioa atzeratu egingo du NASAk, gaur egin duten entsegu orokorrean erregai-ihesak atzeman baitituzte. Atzera kontaketan, eta suziria jaurtitzeko bost minuturen faltan gelditu egin dute entsegua, Espazio Jaurtiketako Sistemaren (SLS) tankeak betetzerakoan, erregai-ihes iraunkorra izan delako. 

"Entsegu hau amaituta, otsaileko jaurtiketa aukerak bertan behera uzten ditugu eta, goizenez ere, martxoa joko du Artemis II ontzia jaurti ahal izateko", esan du asteartean Jared Isaacman NASAko buruak, X sare sozialean jarritako mezuan. 

Azaldu duenez, entsegu orokorrean, ekipoek hidrogeno likidoaren ihes bat hauteman dute erdiko etapako interfazean, tankeak betetzen ziren bitartean; horrek hardwarea berotzeko eta propelente fluxua doitzeko pausak egitera behartu ditu. 

"Erdiko eta behin-behineko propultsio kriogenikoaren etapako tanke guztiak arrakastaz bete dira, eta taldeak 5 minutu inguruko atzera kontaketari ekin dio, harik eta lurreko jaurtiketaren sekuentziadoreak operazioak gelditu duen arte, ihesen tasa handitu deelako", zehaztu du NASAko arduradunak.

"Betiko moduan, segurtasuna da gure lehentasun gorena, astronautena, langileena, sistemena eta ikusleena. Lehen esan bezala, "misio historiko honi ekiteko prest gaudela uste dugunean bakarrik egingo dugu jaurtiketa", esan du Isaacmanek. 

Gaineratu duenez, taldeak datuak "sakon" berrikusiko ditu, "atzemandako arazo bakoitza konponduko" du, beharrezko konponketak egingo ditu eta probetara itzuliko da. "Beste entsegu orokor bat egitea da asmoa, eta gero martxoko jaurtiketa aukeretan zentratzea. Gizarteari eta hedabideei informazio eguneratua eskaintzen jarraituko dugu prestaketak aurrera egin ahala", nabarmendu du. 

Jared Isaacmanek azpimarrtau duenez, "hau hasiera baino ez da" eta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen "espazio politika nazionalari jarraiki, Ilargirako misio eskuragarri eta errepikatuak lortzeko helburuz garatuko den Artemis programaren bidea abiatzen du". 

 

Nasa Astronomia Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X