Ilargirako misio tripulatua martxora arte atzeratu da, gaur erregai-ihesagatik probak gelditu ostean
"Misio historiko honi ekiteko prest gaudela uste dugunean bakarrik egingo dugu jaurtiketa", esan du Jared Isaacman NASAko buruak, eta gaineratu du taldeak datuak "sakon" berrikusiko dituela, "atzemandako arazo bakoitza konponduko" duela, beharrezko konponketak egingo dituela eta probetara itzuliko dela.
50 urteren ostean Ilargira petsonak bidaltzeko lehen misioa atzeratu egingo du NASAk, gaur egin duten entsegu orokorrean erregai-ihesak atzeman baitituzte. Atzera kontaketan, eta suziria jaurtitzeko bost minuturen faltan gelditu egin dute entsegua, Espazio Jaurtiketako Sistemaren (SLS) tankeak betetzerakoan, erregai-ihes iraunkorra izan delako.
"Entsegu hau amaituta, otsaileko jaurtiketa aukerak bertan behera uzten ditugu eta, goizenez ere, martxoa joko du Artemis II ontzia jaurti ahal izateko", esan du asteartean Jared Isaacman NASAko buruak, X sare sozialean jarritako mezuan.
Azaldu duenez, entsegu orokorrean, ekipoek hidrogeno likidoaren ihes bat hauteman dute erdiko etapako interfazean, tankeak betetzen ziren bitartean; horrek hardwarea berotzeko eta propelente fluxua doitzeko pausak egitera behartu ditu.
"Erdiko eta behin-behineko propultsio kriogenikoaren etapako tanke guztiak arrakastaz bete dira, eta taldeak 5 minutu inguruko atzera kontaketari ekin dio, harik eta lurreko jaurtiketaren sekuentziadoreak operazioak gelditu duen arte, ihesen tasa handitu deelako", zehaztu du NASAko arduradunak.
"Betiko moduan, segurtasuna da gure lehentasun gorena, astronautena, langileena, sistemena eta ikusleena. Lehen esan bezala, "misio historiko honi ekiteko prest gaudela uste dugunean bakarrik egingo dugu jaurtiketa", esan du Isaacmanek.
Gaineratu duenez, taldeak datuak "sakon" berrikusiko ditu, "atzemandako arazo bakoitza konponduko" du, beharrezko konponketak egingo ditu eta probetara itzuliko da. "Beste entsegu orokor bat egitea da asmoa, eta gero martxoko jaurtiketa aukeretan zentratzea. Gizarteari eta hedabideei informazio eguneratua eskaintzen jarraituko dugu prestaketak aurrera egin ahala", nabarmendu du.
Jared Isaacmanek azpimarrtau duenez, "hau hasiera baino ez da" eta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen "espazio politika nazionalari jarraiki, Ilargirako misio eskuragarri eta errepikatuak lortzeko helburuz garatuko den Artemis programaren bidea abiatzen du".
Zure interesekoa izan daiteke
X sare sozialak Frantzian dituen lokalak miatu dituzte eta Elon Musk deitu dute galdeketa egiteko
Frantziako Fiskaltza X sare soziala (lehen Twitter) ikertzen ari da, bere bulegoetan egindako miaketa baten ondoren, eta enpresaren jabea deklaratzera deitu du, duela urtebete irekitako ikerketaren ondoren.
Mikel Reparazek egungo egoera geopolitikoari buruz egindako dokumentala proiektatuko dute gaur Bilbon
EITBren nazioarteko arduradunak lehia geopolitikoaren eremu liskartsuenetan grabatutako bideoak ikusentzunezko lan batean bildu dituzte. Dokumentala BBK Aretoan izango da ikusgai, eta ondoren, solasaldia antolatu dute.
Mila eraikin baino gehiago berkuntzarik gabe geratu dira Kieven, Errusiak egindako bonbardaketa baten ondorioz, -20 gradurainoko tenperaturak direnean
Darnitsia eta Dniprovski auzoetako etxeak dira. Energia-instalazioen aurka Errusiak egindako lehen erasoa da, joan den ostegunean energiaren aurkako bonbardaketetan aldi baterako su-etena ezarri zuenetik.
Petro eta Trump Etxe Zurian bilduko dira gaur, tentsioa baretzeko ahaleginean
Kolonbiako presidenteak kafez eta txokolatez betetako saskia eramango du AEBko presidentearekin egingo duen bilerara. Trumpek bilera "ona" izatea espero du, AEBk Maduro preso hartu zuenetik agintari kolonbiarra "oso atsegin" jokatzen ari dela esanda.
Libano hegoaldean "substantzia kimiko ezezagun bat" botatzea leporatu dio FINULek Israeli
Nazio Batuen Libanoko Bitarteko Indarrak adierazi du kezkatuta dagoela kimiko horiek osasunean, nekazaritza-lurretan eta zibilak beren etxeetara itzultzean izan dezaketen eraginagatik.
AEBk irlaren kontrola bereganatzeko helburua izaten jarraitzen duela ohartarazi du Groenlandiako lehen ministroak
AEBko presidenteak diskurtsoa leundu eta indarra erabiltzeko mehatxuetan atzera egin duen arren, Groenlandiak uste du presioak bere horretan jarraitzen duela.
Ehunka hildako Kongoko meategi batean izandako luizi batean
Luizia joan den ostegunean gertatu zen, M23 matxino-taldearen kontrolpean dagoen meategi batean. Hildako gehienak artisau-meatzariak dira, baina meategiaren inguruan lan egiten zuten merkatari txikiak eta inguruko herrixketako bizilagunak ere hil dira.
Grammy sarien aurkezlea salatzeko mehatxua egin du Trumpek, Epsteinen uhartean egon zela esan zuelako
Trevor Noahk egindako bakarrizketetako batean esan zuenez, Trumpek "Epstein ez dagoenetik beste uharte bat behar du Bill Clintonekin egoteko", Groenlandiari erreferentzia eginez.
Mette-Marit Norvegiako printzesa, Elon Musk eta Jose Maria Aznar: Epstein pederastaren artxiboetan agertu berri diren izenak
Jeffrey Epstein sexu-delitugilearen artxiboetako hiru milioi orrialde baino gehiago argitaratu ditu AEBk. Bertan, politikarien eta Europako ehundutako sare handiaren isla.