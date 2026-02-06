Venezuela
Preso politikoentzako amnistia legea onartzeko lehen pausoa eman du Venezuelako Parlamentuak

Delcy Rodriguez presidente arduradunak bultzatutako eta ostegunean lehen bozketan onartutako proiektuak 1999tik preso politikoak hartzen ditu barne -chavismoa boterera iritsi zenetik honakoak-, eta giza eskubideen urraketa larriengatik auzipetuak edo zigortuak daudenak kanpo uzten ditu. Orain kontsulta prozesua zabalduko da eta, ondoren, bigarren eztabaida batean onartu beharko da.

venezuela-asanblea-amnistia-efe.jpg
Venezuelako Asanblea, bozketaren unean. EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Venezuelako Parlamentuak, gehiengo ofizialista zabalarekin, aho batez eta lehenengo eztabaidan onartu zuen Delcy Rodriguez presidenteak bultzatutako preso politikoentzako amnistia legearen proiektua.

Proiektuak, proiektuak 1999tik preso politikoak hartzen ditu barne -chavismoa boterera iritsi zenetik honakoak-, eta giza eskubideen urraketa larriengatik auzipetuak edo zigortuak daudenak kanpo uzten ditu. Hala ere bigarren eztabaida batean onartu beharko da.

Lege proiektua gizarte zibileko hainbat sektorerekin kontsultatu behar da orain, eta, horretarako, Asanblea Nazionaleko (AN, Parlamentua) presidenteak, Jorge Rodriguez chavistak, batzorde berezi bat izendatu zuen, 19 diputatuk osatuta, besteak beste, Nicolas Maduro Guerra Nicolas Maduro agintariaren semeak eta Iris Varela Espetxe Zerbitzuko ministro ohiak.

Lege proposamena urtarrilaren 30ean aurkeztu zuen presidente arduradunak, Maduro eta haren emaztea atxilotu eta ia astebetera hasi zen preso politikoak askatzeko prozesu mailakatu baten erdian.

Foro Penal GKEaren arabera, gutxienez 383 preso politiko atera dituzte kartzelatik urtarrilaren 8tik, Parlamentuko presidenteak pertsona "ugari" askatuko zituela iragarri zuenetik.

Venezuelako legediak ezartzen du lege-proiektu batek lehenengo eztabaida bat izan behar duela zioen azalpenerako eta "helburuak, irismena eta bideragarritasuna" ebaluatzeko, eta, gero, kontsulta-fase baten ondoren, artikuluz artikulu aztertu behar dela bigarren eta azken eztabaida batean, behin betiko onarpena emateko gero.

Venezuela Munduko albisteak

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arma nuklearren START III tratatua iraungi den egunean, eustearen aldeko jarrera agertu dute Errusiak eta AEBk

START III itunak arma nuklear estrategikoen kopurua mugatzen zuen, gehienez 1.550 buru nuklearretara eta 700 sistema balistikotara, bi potentzietako bakoitzerako, izan lurrean, itsasoan edo airean. Start III 2010eko apirilaren 8an sinatu zuten, Pragan, Dmitri Medvedev Errusiako eta Barack Obama AEBetako orduko presidenteek, eta 2021eko otsailean berritu zuten beste bost urterako eta gaur iraungi da.
(Foto de ARCHIVO) January 13, 2026, Bandung, West Java, Indonesia: In this photo illustration, the Grok logo is displayed on a smartphone in front the ELON MUSK photo profile. Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita 13/1/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Elon Muskek eduki esplizitua sustatu zuen Grok AArekin, Xn erabiltzaileak irabazteko

Aktibo egon zen hamaika egunetan, Groken irudi sortzaileak hiru milioi irudi sexualizatu baino gehiago sortu zituen; horietatik 23.000k haurrak irudikatzen zituzten eta 1,8 milioik inguru, emakumeak. Elon Muskek xAIko langileei eskatu zien eduki esplizituarekin lan egiteko trebatzeko, sexuala barne, eta langileei ohartarazi zien "eduki sentikorra, bortitza, sexuala eta/edo beste eduki iraingarri edo asaldatzaileak" ikusteko prestatu zitezela, "estres psikologikoa" eragin ziezaiekeen eta.

