Txelu Angoitia, Durangoko Azokako argazkilari ofiziala: "Beti saiatzen naiz irudi berri edo berezi bat aurkitzen"

Txelu Angoitia Durangoko Azokako argazkilaria
18:00 - 20:00
Txelu Angoitia. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Durangoko argazkilari familia bat duela 60 urte hasi zen Azokan gertatzen zen guztia argazkietan islatzen. Gaur egun, bere ondorengoetako bat, Txelu Angoitia, Durangoko Azokako argazkilari ofiziala da.

Durangoko azoka 2025 Durango Kultura

DURANGOKO AZOKA KARTELAK
Durangoko Azoka iruditan: karteletik unibertso bisualera

Sei hamarkadan, hamaika modutara ekarri da iruditara Kulturaren Jaialdia, 1965ean Andreu Uriarte durangar artista plastikoak Durangoko Azokari lehenengoz irudia jarri zionetik aurten, 60. ediziorako, Iratxe Reparaz arte zuzendariak “kartel infinituak” sortu dituen arte. Patri Laiseka Gerediaga Elkarteko kideak gidatuta, bidaia bat egin dugu arte plastikotik diseinu grafikora joan-etorria izan den kartelaren bidetik. 

Ohorezko Lauaxeta saria Benito Lertxundi eta Jose Anjel Irigarairi eman diete, "Bizkaia maite" kantagatik

Bizkaiko Foru Aldundiak 2025eko Lauaxeta sariak banatu ditu astelehen honetan. Ohorezko saria Benito Lertxundi abeslariari eta Jose Anjel Irigarai idazleari eman diete, Bizkaia maite kantaren euskal kulturari egindako ekarpena aitortuz. Bi saridunak ez dira ekitaldira bertaratu ahal izan, eta Olatz Zugasti abeslariak, Lertxundiren bikotekide eta lankide artistikoak, jaso ditu, biak ordezkatuz.

