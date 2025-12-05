Ikasleak, Durangoko Azokaren lehen eguneko protagonistak
Ateak ireki eta berehala, ikasleen uholde batek hartuko ditu Landako korridoreak eta gainerako gune guztiak.
Iñigo Etxezarretarekin (ETS) eta Pirritx eta Marimotots pailazoekin hitz egin dugu Durangoko Azokaren 60. edizioaren lehen orduetan.
Durangoko Azokaren inguruan nazien pintaketak agertu direla salatu dute
Talde naziek erabili ohi dituzten ingelesezko aldarrikapenak irakurtzen dira, hala nola "harrotasun zuria" eta 1488 zenbakia, banda neonaziei lotutakoa.
Durangoko Azoka martxan da
10:30ean, Landako gunearen ateak ireki dituzte, eta ikasleen oldea salmahaietan zehar zabaldu da. Ikasle Goiza da Azokako lehenengo hau, baina publiko guztiarentzat egongo dira ireki gune guztiak.
Kulturaren Plazak 60 urte, eta segi aurrera
Durangoko Azokaren 60. edizioa abenduaren 5etik 8ra egin eta ospatuko da. Atzera begira jarri ordez, baina, aurrera begira jarri dira antolatzaileak: bi gune berri estreinatuko dituzte, eta gaueko programazioa berreskuratu dute.
Txelu Angoitia, Durangoko Azokako argazkilari ofiziala: "Beti saiatzen naiz irudi berri edo berezi bat aurkitzen"
Durangoko argazkilari familia duela 60 urte hasi zen Azokan gertatzen zen guztia argazkietan islatzen. Gaur egun, ondorengoetako bat, Txelu Angoitia, Durangoko Azokako argazkilari ofiziala da.
Landako Gunea kulturaz betetzen hasi da
Durangoko Azokaren 60. edizioak bihar, abenduak 5, irekiko ditu ateak. Gaur erakustokiak betetzeko eta atontzeko eguna da Landako Gunean. 1.000tik gora nobedade, 273 ekitaldi eta 285 erakusmahai izango ditu aurtengo edizioak.
“Askotan, ez dakit nondik datorren sorkuntzarako indarra; gero ez dago eta horrenbeste hartzaile"
Durangoko Azokaren aurtengo edizioaren atarian, Beñat Gaztelurrutia Gerediaga Elkarteko koordinatzaileak ETB1eko "Egun On Euskadi" saioan adierazi du sorkuntza ugaria dela, eta kalitate handikoa: “Gazte belaunaldi oso bat ari da sortzen eta sortzen", esan du, eta horientzat guztientzat hartzaileak behar direla nabarmendu du.
Durangoko Azoka iruditan: karteletik unibertso bisualera
Sei hamarkadan, hamaika modutara ekarri da iruditara Kulturaren Jaialdia, 1965ean Andreu Uriarte durangar artista plastikoak Durangoko Azokari lehenengoz irudia jarri zionetik aurten, 60. ediziorako, Iratxe Reparaz arte zuzendariak “kartel infinituak” sortu dituen arte. Patri Laiseka Gerediaga Elkarteko kideak gidatuta, bidaia bat egin dugu arte plastikotik diseinu grafikora joan-etorria izan den kartelaren bidetik.
2026an ez da Koba Live jaialdia egingo Abadiñon, erakundeek diru-laguntzak murriztu ondoren
Ohar batean, Sugaar musika elkarte antolatzaileak azaldu du Bizkaiko Aldundiak eta Abadiñoko Udalak diru-laguntzak murriztu izana dagoela erabakiaren atzean. Etena behin betikoa dela ere argitu du elkarteak, eta ez du baztertzen etorkizunean metal eta rock jaialdia berreskuratzea.
Ohorezko Lauaxeta saria Benito Lertxundi eta Jose Anjel Irigarairi eman diete, "Bizkaia maite" kantagatik
Bizkaiko Foru Aldundiak 2025eko Lauaxeta sariak banatu ditu astelehen honetan. Ohorezko saria Benito Lertxundi abeslariari eta Jose Anjel Irigarai idazleari eman diete, Bizkaia maite kantaren euskal kulturari egindako ekarpena aitortuz. Bi saridunak ez dira ekitaldira bertaratu ahal izan, eta Olatz Zugasti abeslariak, Lertxundiren bikotekide eta lankide artistikoak, jaso ditu, biak ordezkatuz.