Landako luce lleno de escolares en el inicio de Durangoko Azoka
Inmediatamente después de la apertura de puertas, una oleada de estudiantes ha inundado los pasillos de Landako y el resto de zonas.
Hablamos con Iñigo Etxezarreta (ETS) y los payasos Pirritx y Marimotots en las primeras horas de la 60ª edición de la Azoka.
Durangoko Azoka denuncia la aparición de pintadas nazis en la zona de la feria
Se leen proclamas en inglés utilizados habitualmente por grupos nazis, como "orgullo blanco" y el número 1488, lema vinculado a bandas neonazis.
Durangoko Azoka ya está en marcha
El espacio Landako ha abierto sus puertas a las 10:30 horas, y la avalancha de escolares se ha extendido por todos los mostradores dispuestos. Este primer día se celebra Ikasle Goiza, la mañana dedicada a escolares, pero todos los espacios permanecerán abiertos para todos los públicos.
La Plaza de la Cultura cumple 60 años mirando adelante
Durangoko Azoka celebrará su sexagésima edición entre los días 5 y 8 de diciembre. A pesar del rotundo aniversario, proclive a la nostalgia, la organización ha realizado un esfuerzo por avanzar en lugar de mirar atrás: estrenan dos nuevos espacios y recuperan la programación nocturna.
Txelu Angoitia, fotógrafo oficial de la Azoka de Durango: "Siempre trato de encontrar una imagen nueva o especial"
Una familia de fotógrafos de Durango comenzó hace 60 años a plasmar en fotos todo lo que ocurría en la Azoka. Hoy en día, uno de sus descendientes, Txelu Angoitia, es el fotógrafo oficial de la Azoka de Durango.
“Muchas veces no sé de dónde sale esa fuerza para crear; luego no hay tantos consumidores”
A las puertas de una nueva edición de Durangoko Azoka, el coordinador de Gerediaga Elkartea, Beñat Gaztelurrutia, ha señalado en el programa Egun On Euskadi de ETB1 que en Euskal Herria existe toda una generación de jóvenes que están permenentemente creando, y que además crean contenido de mucha calidad. En ese sentido, ha destacado que para todos ellos se necesario que haya más consumidores.
Landako Gunea comienza a llenarse de cultura
La 60 edición de la Azoka de Durango abrirá sus puertas mañana, 5 de diciembre. Hoy toca preparar los stands en Landako Gunea. La edición de este año contará con más de 1.000 novedades, 273 actividades y 285 expositores.
Durangoko Azoka, en imágenes: del cartel al universo visual
Durante seis décadas, el Festival de la Cultura ha sido ilustrado con mil y una formas y un sinfín de colores, desde que el artista plástico durangarra Andreu Uriarte diseñara el cartel de la primera edición de Durangoko Azoka hasta que la directora de arte Iratxe Reparaz ha preparado para la 60ª edición “carteles infinitos”. Patri Laiseka, de la asociación Gerediaga, nos guía por el camino de un cartel que ha transitado en un viaje de ida y vuelta desde las artes plásticas al diseño gráfico.
Koba Live anuncia que no habrá festival en 2026 por recortes en las subvenciones de las instituciones
Sugaar Musika Elkartea, organizadora del festival de Abadiño, ha explicado que la reducción de la ayuda económica de la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Abadiño de cara al próximo ejercicio les "impide organizar un festival con los estándares de calidad y seguridad que la asociación cree necesarios".
Premio Lauaxeta de Honor para Benito Lertxundi y Jose Anjel Irigai por su canción "Bizkaia maite"
La Diputación Foral de Bizkaia ha entregado este lunes los premios Lauaxeta 2025. El premio honorífico ha correspondido al cantante Benito Lertxundi y al escritor José Anjel Irigai, reconociendo su aportación a la cultura vasca por la canción Bizkaia maite. Los dos galardonados, no han podido asistir al acto, por lo que el premio ha sido recogido por la cantante Olatz Zugasti, pareja y compañera artística de Lertxundi, en representación de ambos.