Eduardo Chillidaren "Burdinaren gorazarrea III" eskultura Bilbora itzuli da

Escultura de Chillida en el Bellas Artes de Bilbao
18:00 - 20:00
Bilbo, gaur goizean. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Eduardo Chillidaren "Burdinaren gorazarrea III" eskultura monumentala dagoeneko Bilboko Arte Ederren Museoaren sarreran instalatuta dago. 2018tik Chillida Lekun egon da, kontserbazio-arrazoiengatik. Lanak lau metroko altuera eta 18 tonako pisua du, eta BBVAren enkarguz sortu zuen Eduardo Chillidak 1991n. Aurretik, bi hamarkada inguru eman zituen"Burdinaren gorazarrea III" lanak Bizkaiko hiriburuko Kale Nagusian.

Bilboko Arte Ederren Museoa Bilbo Eduardo Chillida Kultura Artea

