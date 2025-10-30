Euskadiko Artxibo Historikoak "Eraldaketa baten kronika (1900-1957)" erakusketa ireki du
BBVAk bere Artxibo Historikoaren eta Arte Bildumaren funtsekin antolatutako bigarren erakusketa da hau, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailarekin lankidetzan, eta apirilaren 6ra arte egongo da ikusgai.
Zure interesekoa izan daiteke
"Egikera sortzaile bat" Marisa Gonzalezen erakusketa, Azkuna Zentroan
Bilbotar artistaren erakusketa antologiko hau Espainiako Reina Sofía Arte Zentro Museoan egon da ikusgai, eta orain Bilbora iritsi da
Maider Lopezen lanaren inoizko erakusketarik handiena, Donostian ikusgai
"Ukitu" erakusketa bikoitza Tabakaleran eta Kutxa Fundazioa Kubo aretoan egongo da ikusgai, otsailaren 1era arte. Donostiar artistaren 25 proiektu biltzen ditu. Musika: "Arnasa berriz" (Ke Lepo)
Danok Oteiza komunitatea jaio da, Jorge Oteizaren gurarietako bat betez
117 urte igaro dira jada Jorge Oteiza euskal artista Orion (Gipuzkoa) jaio zenetik. Bere jaiotzaren urteurrenarekin bat eginez, Danok Oteiza komunitatea aurkeztu dute bere lana zabaltzeko asmoz.
Danok Oteiza komunitatea aurkeztu dute, sortzailearen figura bultzatzeko
Oteiza Fundazioak artistaren obra eta pentsamendua zabaldu, komunitate bat eratu eta lankidetzarako egitura iraunkor bat sustatu nahi du komunitate berriaren bidez. "Oteiza, 14 apostulu" Oskar Alegriaren ikus-entzunezkoa aurkeztu dute, ekimenaren abiadan.
Oteizaren unibertsoa, Euskal Herrian barrena
Jorge Oteiza eskultorea jaio zela 117 urte beteko dira gaur, eta urteurrena baliatuko dute "Danok Oteiza" elkartea aurkezteko, artistaren eta haren ondarearen inguruan jaioko den ekimen berria. 11:00etan egingo dute prentsaurrekoa, Oteiza Museoan, Altzuzan. Euskal Herrian zein mundu osoan da ezaguna oriotarraren obra.
Zeintzuk dira historiako arte lapurretarik ospetsuenak?
Igandean, Napoleonen eta Eugenia de Montijo enperatrizaren bildumako 9 pieza lapurtu dituzte Parisko Louvre museoan. Baina... zeintzuk dira historiako arte lapurretarik ospetsuenak? Hona hemen horietako batzuk.
Guggenheimeko sarrera doakoa izango da asteburuan
Bilboko museoaren 28. urteurrena dela eta, sarrera librea izango da larunbat-igandeetan. Aldez aurreko erreserba agortuta dago, baina txarteldegian sarrerak egongo dira, museoa bete arte.
Jon Mikel Eubak, Zuhar Iruretagoienak eta Garikoitz Fragak jaso dituzte Gure Artea sariak
Eubak ibilbide artistikoaren saria jaso du, Gasteizen, Iruretagoienak sorkuntza lanari dagokiona eta Fragak arte plastikoen eta bisualen arloan eragileek egindako lana aitortzeko saria.
Marlene McCarty, "Sasi guztien gainetik", Tabakaleran
Gorputz femeninoaren inguruan eta horrek beste espezie batzuekin duen loturaren inguruan hausnartzeko gonbitak dira artista estatubatuarraren lanak. Tamaina handiko marrazkiak, batzuk estraktu begetalekin sortutakoak, eta landare biziz osatutako instalazioa daude Euskal Herrian inoiz egin dioten lehen erakusketan. Otsailaren 1ean egongo da ikusgai, Donostiako Tabakaleran. Musika: "Animalia" (Habia)