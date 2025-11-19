Liburu berria
Karmele Jaio: "Errealitatearen definizio intimo bat egin dut"

Karmele Jaio "Harrizko bihotza" bere liburuaren aurkezpenean
Gasteiztar idazleak Harrizko bihotza liburua aurkeztu du, denetariko testuak (hausnarketak, oroitzapenak, aforismoak, poemak...) Atik Zra sailkatuta biltzen dituen lana edo "taupaden alfabeto bat". 

