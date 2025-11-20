Jende-oste handi batez inguraturik eraikitako basoan
32 aktorek hartzen dute parte Paul Urkijoren Gaua-n, gehi bukaerako akelarrean dantza, kanta, oihu, edan, otoi beltz eta txorta egiten duten estra mordo batek. Gehi akziozko 8 ordezkok. Azken horien izenik jakin nahi? Hona hemen: Santiago Seguraren Torrente hirugarrenean lehenbizikoz ezagutu genuen Amaya Gonzalez; Irati-n Edurne Azkarateren ordezkoa izateaz gain, El Hoyo2-n aritu zen Sira Hernandez, Rosaliaren hainbat bideoklipetan agertzen zaigun Javier Cornelio…
Gero eta luzeagoak dira filmen bukaerako kredituak, gero eta jende-multzo handiagoa baita ezinbesteko pelikula bat osatzeko. Are, fantasiaren mugetan aritzen bagara.
Bederatzi jostunek luzatu zioten eskua jantzien arduraduna izan zen Nerea Torrijos ospe handiko diseinatzaileari, zeina, egun, euskal zinemaren erreferente eta influencer erabatekoa bilakatu baita, arropa kontuetan beti. Arte zuzendaritzan eskarmentu oparo eta ederra duen Izaskun Urkijo ofizio handiko jendearekin ibili zen beharrean, Gaua-k exijitzen eta merezi zuen itxura osoa emanez. Atrezzoko pieza guztiak ziren beren ardura. Txikienak (iskin batean ikusleek antzemango ez luketen lapiko baten tapa…) handienak nola. Bere departamentuan bazuen Izaskunek bi kide ezinbesteko eta bikain: arte kontzeptuaz arduratzen zen Marc Mestre Giné eta bertan, filmaketan, adi zegoen Benedetta Lorusso. Trebatu da bera maite ditugun bi pelikula zeharo majotan, Cobeagaren Los Aitas-en eta Agustina Macriren Miss Carbón-en. Benedettak arotz ere jardun zuen Bilboko Zinebi aspaldiko batean arrakastatsu suertatu zen Jone Arriolaren Dena asmatua dago laburrean.
Amaierarik ez duen zerrenda batean jarrai genezake gustu handiz. Lau zuzendaritza-laguntzaile izan ditu Paul Urkijok. Haien artean lehena, Post Mortem labur interesgarriaren egilea den Jaione Daubagna.
"Gaua"
“Gaua”n ez galtzeko koordenadak: pelikularen materiala primizian
Paul Urkijoren hirugarren film luzea ostiralean, hilak 14, iritsiko da zinema-aretoetara. Lehenago, Urkijok berak pelikularen gako batzuk eman dizkigu primizian, gauean murgiltzeko mapa modura erabil ditzagun.
Hogei inguru izan dira efektu berezi eta bisualetako sortzaileak…. Amaiezinak, bai, bukaerako tituluak.
Hortxe agertzen dira pelikula non filmatuko zen aurkitu zuten esploratzaileen izenak ere. Gaua-ren gaueko paisaiak Nafarroako Xareta bailarakoak dira. Baita Gipuzkoako Artikutzaren basokoak ere. Gaueko izakiak aise ibiltzen dira Legution dagoen Albertia pagadian. Besterik? Jakina, sorgin maitatu hiru horiek biltzen diren garbitokia Arabako Letona kontzejuan dago. Gorbeian den Oroko Andra Mariren santutegian filmatu zen Mateo Txisturen istorioa, eta, baserriak aipatzerakoan, ezin ahaztu bata Igartubeiti museoa denik eta Bizkaiko Orozkon aurkituko genukeela bestea.
Informaziorik nahi amaierako akelarreaz? Plano-sekuentzia markaz fuerakoan da sortua, eta Gipuzkoako Oarsoaldeko eskualdean diren Zinealde plato ikaragarrietan filmatu zuten. Plano horretarako, eszena izugarri horretarako, baso oso bat eraiki behar izan zuten. Zuraz eta metalez egindako 170 arbola dituen oihana...
Gaua hilaren 14an estreinatu zen. 99 aretotan. 9.000 lagunek ikusi zuten asteburu hartan. 60.000 euro inguru jaso zuen diru-txartel leihatilan. Ez zen hasiera txarra. Gure etxe ondoko aretoetan darraio. Harro. Sendo. Misteriotsu, Aranzazu Calleja eta Maite Arroitajauregiren musikak sorginkeria areagotzen duela. Ez ahaztu leloa, Aker beltz, musu beltz!
“Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako” dokumentala zinemetatik pasatuko da
Iruñean, Bilbon, Donostian eta Madrilen izango da ikusgai filma estreinaren egunean, azaroaren 14an, eta herriz herri erakutsiko dute gero: Tolosa, Lasarte, Basauri, Aramaio…
Paul Urkijo: "Euskal izaki mitologikoak modu eder eta epikoenean erakutsi nahi nituen"
Gaua filmean berritzen eta omentzen diren izaki eta kondaira mitologikoez mintzo zaigu Paul Urkijo, EITBrentzat primizian: Gaueko, Inguma, Mateo Txistu, Akerbeltz... Aita Barandiaranek jasotako objektu eta kondairak, sorginkeria uxatzeko erritualak, sorginkeriarekin lotutako esaldi eta elezaharrak... Urkijok euskal tradizioa arakatu du bere hirugarren film luzean. Haien errepasoa egin eta, konjurua oker esan zuen gizona hegaz nola jarri zuen ulertzeko trukoa argitu digu, esate baterako.
Paul Urkijo: “Txikitan jaso nituen gaueko istorio guztien multzo bat da ‘Gaua’”
Gaua pelikula epikoaren zuzendariak azaldu duenez, “Inkisizioak sortu zituen gezurrak hartu, geureganatu, elikatu eta haien kontra jaurtitzeko” egin dute filma. “Bide argitsutik joateko esaten digute, baina batzuetan bide horretatik aldendu behar zara, beldurrak eta iluntasuna zeharkatu, zoriontasunera eta askatasunera iristeko, nahi dugun modukoak izateko”. Arabar zuzendariak eta Iñake Irastorza, Ane Gabarain eta Elena Irureta aktoreek EITBren parte-hartzea duen ekoizpenaren zertzelada batzuk aletu dizkigute bideo esklusibo honetan. Filmatze “gogor eta luzearen” sekretu batzuk eman dizkigu Yune Nogueiras protagonistak ere: “Paulekin lan egiteko ametsa bete dut”.
"Singular" Alberto Gastesiren filma azaroaren 28an iritsiko da zinema aretoetara
Patricia Lopez Arnaiz eta Javier Rey dira Alberto Gastesi donostiar zinemagilearen (Gelditasuna ekaitzean, Argi gorriak) bigarren film luzearen protagonistak "Adimen artifizialaren mugak eta giza dolua aztertzen dituen zientzia-fikziozko thriller honek EITBren parte-hartzea du, eta azaroaren 28an iritsiko da Hegoaldeko zinema aretoetara, fantasiazko zinemaren Sitgeseko jaialdian estreinatu ondoren. Diana (Lopez Arnaiz) Adimen Artifizialean aditua da, eta udako etxe zaharrera joango da Martin senar ohiarekin elkartzeko, hamabi urtez elkar ikusi gabe egon eta gero. Hasierako giro ona hankaz gora jarriko du, baina, gertakari batek: Andrea batuko zaio bikoteari, bikotearen semea zenarekin antz misteriotsua duen mutikoa.
Omenaldia egin diote Jose Ramon Soroizi Legorretan
Maspalomas pelikula estreinatu dute larunbat honetan Legorretan (Gipuzkoa), eta Jose Ramon Soroiz omendu dute bertan, horren jaioterria baita. Filma ikusteaz gain, herritarrek aktorea aurrez aurre ikusteko eta entzuteko aukera izan dute.
“Deathstalker”ek irabazi du Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Asteko film luze onenaren saria
Donostiako zinema jaialdiaren 36. edizioaren palmaresa iragarri dute. "Olentzerori eskatu nion" Amaia San Sebastianen pelikulak irabazi du Euskal Film Labur Onenaren EITB Saria.
“Popel”, nazien biktimen errautsen bila
Oier Plazak František Suchýren eta haren semearen historia bildu du gaurtik aurrera zinemetan ikusi ahalko den dokumentalean: nazien 2.000 biktimaren errautsak ezkutatu zituzten, hildakoon gizatasuna gordetze aldera.
"Subsuelo" zinema aretoetara iritsi da, Seminciko sariaren bermearekin
Fernando Francok zuzendu duen euskal koprodukzioak gidoi onenaren saria jaso zuen Valladolideko zinemaldian, Francok berak eta Begoña Arosteguik idatziz egindako lanari esker.