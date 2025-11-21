Azaroaren 21etik 28ra
Bost euskal film labur, Zinebiren Sail Ofizialean

Bea Lema, Aitor Gametxo, Ainhoa Ordoñez, Giulia Cosentino, Perla Sardella eta Maren Zubeldia eta Silvina Guglielmottiren azken lanak Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak lehiatuko dira. Gaur hasi, eta hilaren 28an amaituko da 67. edizioa.
"Ultramarino" Maren Zubeldia eta Silvina Guglielmottiren film laburra
"Ultramarino" film laburra Zinebin lehiatuko da
author image

EITB

Azken eguneratzea

ZINEBI, Dokumentalen eta Film Laburren Bilboko Nazioarteko Jaialdiaren 67. edizioa azaroaren 21etik 28ra egingo dute, Bizkaiko hiriburuan, eta bost euskal film lehiatuko dira oraingoan Sail Ofizialean: “El cuerpo de Cristo” (Bea Lema, animazioa), “Geratzen den hori” (Aitor Gametxo, dokumentala), “Habana industrial” (Ainhoa Ordoñez, dokumentala), “Le prime volte” (Giulia Consentino eta Perla Sardella, dokumentala) eta “Ultramarino” (Maren Zubeldia eta Silvina Guglielmotti).

Bost pelikulok sari hauek eskuratzeko hautagai izango dira: Zinebi Sari Nagusia (8.000 euro), Euskal Zinemaren Sari Nagusia (6.000 euro), Espainiako Zinemaren Sari Nagusia (6.000 euro), Mikeldi sariak, fikzioaren, animazioaren eta dokumentalaren kategorietan (5.000 euro bakoitzak), FAS Zineklub saria (2.000 euro), Unicef saria, EITB Publikoaren Saria (3.000 euro), Epaimahai Gaztearen Saria (2.000 euro) eta (H)emen–Mirentxu Loyarte Saria (2.000 euro).

Sail Ofizialeko epaimahaia Ramia Beladel artistak, Callisto McNulty kuratoreak eta Norika Sefa, Daniel Šuljić eta Santiago Tabernero zinemagileek osatuko dute.

Zinebik, gainera, Euskal Herrian ekoitzitako 5 dokumental eta 33 film labur gehiago programatu ditu Bertoko Begiradak sailean.

Gainera, Pablo Berger bilbotar zinemagileak eta Esther García espainiar ekoizleak jasoko dituzte jaialdiaren Ohorezko Sariak. Bergerri gaur bertan emango diote, Arriaga antzokian, 19:30ean hasiko den inaugurazio ekitaldian.  

Zinebi 2025 Zinema

Paul Urkijo: “Euskal izaki mitologikoak modu eder eta epikoenena erakutsi nahi nituen”
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Paul Urkijo: "Euskal izaki mitologikoak modu eder eta epikoenean erakutsi nahi nituen"

Gaua filmean berritzen eta omentzen diren izaki eta kondaira mitologikoez mintzo zaigu Paul Urkijo, EITBrentzat primizian: Gaueko, Inguma, Mateo Txistu, Akerbeltz... Aita Barandiaranek jasotako objektu eta kondairak, sorginkeria uxatzeko erritualak, sorginkeriarekin lotutako esaldi eta elezaharrak... Urkijok euskal tradizioa arakatu du bere hirugarren film luzean. Haien errepasoa egin eta, konjurua oker esan zuen gizona hegaz nola jarri zuen ulertzeko trukoa argitu digu, esate baterako.

Paul Urkijo Yune Nogueiras eta Erika Olaizolarekin "Gaua" filmatzen
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Paul Urkijo: “Txikitan jaso nituen gaueko istorio guztien multzo bat da ‘Gaua’”

Gaua pelikula epikoaren zuzendariak azaldu duenez, “Inkisizioak sortu zituen gezurrak hartu, geureganatu, elikatu eta haien kontra jaurtitzeko” egin dute filma. “Bide argitsutik joateko esaten digute, baina batzuetan bide horretatik aldendu behar zara, beldurrak eta iluntasuna zeharkatu, zoriontasunera eta askatasunera iristeko, nahi dugun modukoak izateko”. Arabar zuzendariak eta Iñake Irastorza, Ane Gabarain eta Elena Irureta aktoreek EITBren parte-hartzea duen ekoizpenaren zertzelada batzuk aletu dizkigute bideo esklusibo honetan. Filmatze “gogor eta luzearen” sekretu batzuk eman dizkigu Yune Nogueiras protagonistak ere: “Paulekin lan egiteko ametsa bete dut”.  

Patricia López Arnaiz "Singular"
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

"Singular" Alberto Gastesiren filma azaroaren 28an iritsiko da zinema aretoetara

Patricia Lopez Arnaiz eta Javier Rey dira Alberto Gastesi donostiar zinemagilearen (Gelditasuna ekaitzean, Argi gorriak) bigarren film luzearen protagonistak  "Adimen artifizialaren mugak eta giza dolua aztertzen dituen zientzia-fikziozko thriller honek  EITBren parte-hartzea du, eta azaroaren 28an iritsiko da Hegoaldeko zinema aretoetara, fantasiazko zinemaren Sitgeseko jaialdian estreinatu ondoren. Diana (Lopez Arnaiz) Adimen Artifizialean aditua da, eta udako etxe zaharrera joango da Martin senar ohiarekin elkartzeko, hamabi urtez elkar ikusi gabe egon eta gero. Hasierako giro ona hankaz gora jarriko du, baina, gertakari batek: Andrea batuko zaio bikoteari, bikotearen semea zenarekin antz misteriotsua duen mutikoa.  

Gehiago ikusi
