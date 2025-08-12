BILBOKO KONPARTSAK
Luberrik Bilboko Konpartsek berriz "baztertu" dutela salatu du, "irizpideak bete arren"

Gazte Koordinadora Sozialistarekin (GKS) lotutako konpartsak jarduerak egingo ditu Aste Nagusian, "normaltasunez parte hartu" ezin duela agerian uzteko eta "bere espazioa" eskatzeko.

Areatza Aste Nagusian. Argazkia: José Luis Atutxa
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gazte Koordinadora Sozialistarekin (GKS) lotutako Luberri konpartsak salatu du hirugarren urtez jarraian ezingo duela Bilboko Aste Nagusian "normaltasunez parte hartu", nahiz eta Bilboko Konpartsetako kide izateko "irizpide guztiak bete". Ezker abertzale ofizialak "beto politikoak" jarri dituela adierazi dute. Hori dela eta, jaietan hainbat jarduera egingo dituela iragarri du, bere "bazterketa" ikusarazteko eta "espazio propioa" aldarrikatzeko.

Konpartsako kideek Bizkaiko hiriburuko Arriaga plazan egin dute agerraldia eta 'Bada garaia! beto politikorik ez' leloa zuten kartelak eraman dituzte.

Agerraldian azaldu dutenez, 2025eko Aste Nagusia, larunbatean hasiko dena,  "konpartsa gisa normaltasunez parte hartu ezin izango duen hirugarrena da".

Bozeramaileetako batek azaldu duenez, Luberrik 2023an egin zuen Bilboko Konpartsetan (Bilboko Konpartsen Federazioa) sartzeko lehen eskaera, eta aurten ere beste eskaera bat aurkeztu du, baina berriro ere atzera bota dute, nahiz eta konpartsak "ezarritako baldintza eta irizpide guztiak betetzen dituen", "federazioarekin batera aktiboki parte hartu du hainbat programaziotan" eta "konpartsa askoren babesa" jaso du.

Luberrik ziurtatu duenez, bere eskaera "gutxiengo batek bultzatuta" ukatu dute. "Luberriren parte-hartzearen aldeko iritzia gero eta zabalagoa den arren, Bilboko Konpartsen zati batek irtenbide bat blokeatzeko itsututa jarraitzen du", adierazi du Jone Morenok.

Konpartsak "bazterketa" salatu eta bere aldarrikapenak erakutsiko ditu 'Luberrik eskubidea du, jaiak guztiontzat' lelopean egingo duten Aste Nagusian.

Taldekideek azaldu dutenez, konpartsa batzuekin batera, programazio "partekatua" antolatu du, hilaren 19an Triangunean (Mekaguen, Sinkuartel eta Bizizaleak konpartsek osatzen dute) eta Teilape gunean (Abante eta Tomin Barullo konpartsek osatzen dute) eta 21ean Uribarri konpartsan.

Gainera, hilaren 17an "programazio berezia" egingo du, zehaztu dutenez, "Luberrik ere bere espazio propioa izan behar duela aldarrikatzeko".

Luberriko kideek "zentzugabekeria honekin amaitzeko" eta "justifikaziorik gabeko" egoerari amaiera emateko deia egin dute. Horrela, Aste Nagusia eta Bilboko Konpartsak "Bilboko herri mugimenduko kolektiboei irekitako gunea" izan direla azpimarratu dute.

Bilboko Aste Nagusia 2025 Politika

