Illak eta Puigdemontek bilera egin dute Bruselan

Brussels (Belgium), 02/09/2025.- Catalan regional President Salvador Illa (L) meets with former President of the Generalitat Carles Puigdemont (R) at the Government Delegation to the European Union in Brussels, Belgium, 02 September 2025. (Bélgica, España, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
Salvador Illa Generalitateko presidenteak eta Carles Puigdemont Juntsen buru eta presidente ohiak bilera egin dute Bruselan, Kataluniako Gobernuak EBn duen Ordezkaritzan. Bien arteko lehen bilera izan da Auzitegi Konstituzionalak Amnistia Legeari oniritzia eman zionetik (Puigdemonti ez diote oraindik ezarri), Illak kargua hartu eta urtebetera. "Normaltasun instituzionalaren" barruan kokatu dute bilera.

