Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak bertan behera utzi ditu ikasgeletan katalana babesten duen dekretuaren hainbat artikulu

Epaiak hamar bat artikulu baliogabe utzi ditu, besteak beste, katalana komunikazio- eta ikaskuntza-hizkuntza gisa eta irakaskuntza- eta administrazio-jardueretako ohiko hizkuntza gisa ezartzen zutenak. Generalitateak helegitea jar dezake. 

inicio-curso-escolar-alumnos-colegio-escuela-bilbao-efe
EFEren artxiboko irudia
EITB

Azken eguneratzea

Kataluniako Auzitegi Nagusiak bertan behera utzi ditu Kataluniako eskoletan katalana hizkuntza nagusi izateko Generalitateak onartu zuen dekretuaren zenbait atal. Hezkutza Elebidun baten aldeko Asanbladak aurkeztutako helegitea partzialki aintzat hartu du beraz, Auzitegiak.

Erakunde horren arabera, dekretu horren ondorioz, unibertsitatez kanpoko hezkuntza sisteman gaztelera "baztertuta" geratzen zen, eta epaileek arrazoi eman die. 2024ko maiatzean onartutako dekretuaren atal ia gehienak utzi dituzte bertan behera.

Aurrez ere behin behinean indargabetuta zegoen legea da. Dekretuaren arabera, katalanak ikasleen artean ez ezik, irakasleen artean ere hizkuntza nagusi izan behar zukeen, klase garaian, administrazioan, familiekin izan beharreko harremanetan, eskola materialean eta kurtso amaierako ebaluazioetan. 

Auzitegi Gorenak hamar bat artikulu baliogabetu ditu. Epaiaren arabera, "desoreka dago katalanaren mesedetan, eta gaztelaniari buruz jasotakoek ez dute aukera ematen irakaskuntza orekatuaren bermea errespetatzeko, ikasleek derrigorrezko irakaskuntzaren amaieran katalana eta gaztelania ahoz eta idatziz menderatzeko aukera izan dezaten".

Erakundeak Generalitateari eskatu dio berma dezala "gaztelania komunikazio-hizkuntza gisa benetan eta modu eraginkorrean".  Generalitateak helegitea aurkez dezake epaiaren aurka.

Katalunia Hezkuntza Politika

