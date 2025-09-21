Eba Blancok uste du Pradalesen estatus berrirako proposamena "berandu" datorrela, eta 2026ko ekainerako "gutxienekoen akordioa" eskatu du
EAko buruaren esanetan, 2026ko ekainean "ezin gara balorazioak egiten aritu", "2027an aukera historikoaren leihoa ixteko arriskua dagoelako", Eusko Legebiltzarraren osaketa alda dezaketen balizko hauteskundeetan.
EAJk martxan dauden akordio prozesuekin bat egiteko eskatu dio Otegiri, eta "mundua ez da gelditzen" ohartarazi dio
Iñigo Ansola BBBko presidentearen arabera, Euskadiren aldeko "akordioak martxan daude", eta "aukerak sortu behar ditugu". EH Bilduko buruzagiari eskatu dio atzerapenik gabe egin dezala bat hasitako akordio prozesuekin.
PP eta Espainiako Gobernua aurrez aurre, eskumuturreko telematikoak direla eta
Iaz, tratu txarrak ematen dituztenentzako eskumuturrekoak kudeatzen dituen enpresa aldatu zenean, akats informatikoak izan ziren, eta, ondorioz, epe mugatu batean, erasotzaileen kokapenari buruzko informazioa galdu zen.
Honelakoa da EAJk berreskuratutako eraikin ikonikoaren barrualdea
EITBk Paris erdialdeko Marceau etorbideko 11. zenbakian dagoen eraikin sinbolikoaren barrualdea bisitatu du. Erbesteko Eusko Jaurlaritzaren egoitza izan zen eraikina "justizia eta memoria historikoa konpontzeko ekintza gisa" berreskuratu izana pozik hartu dute jeltzaleek.
Sumarrek uste du lehendakariaren proposamenak "marketin hutsa" direla eta "aldaketak" behar direla
Sumar mugimenduak "marketin" gisa baloratu ditu Imanol Pradales lehendakariak Politika Orokorreko Osoko Bilkuran egindako proposamenak, eta ekonomia demokratizatzeko eta klima-aldaketari aurre egiteko lan egingo dutela iragarri du.
EH Bilduk "elkarrizketa nazionala" bultzatuko du "herri proiektu sendo bat eraikitzeko eta erronkei anbizioz erantzuteko"
"Euskal herritarrak entzun, erronkak partekatu eta adostu nahi dugu, guztion artean bakarrik eraiki ahal izango dugulako herri proiektu sendo bat eta aurrean ditugun erronka handiei erantzun", azpimarratu du Otegik.
EAJk esan du Parisko eraikina itzultzea "justizia ekintza bat" dela, eta ez duela ahaztuko PPren eta Voxen "eskandalua"
Marceau etorbideko eraikinak ekitaldi hunkigarria hartu du larunbat honetan, eta bertan izan dira Aitor Esteban EBBko egungo presidentea eta Andoni Ortuzar EBBko presidente ohia (bere agintaldian berreskuratu zuen EAJk eraikina). Horiekin batera izan dira Imanol Pradales lehendakaria eta Eusko Jaurlaritzako hainbat sailburu, Kongresuko, Senatuko eta Europako Parlamentuko bozeramaile jeltzaleak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidenteak, besteak beste.
EAJk Parisko Marceau etorbideko jauregitxoa berreskuratu duela ospatuko du gaur
Eusko Jaurlaritzako zenbait sailburu eta buruzagi jeltzale izango dira gaur Frantziako hiriburuan, nazien okupazioaren garaian, 1940an, lehen Eusko Jaurlaritzari konfiskatu zioten eraikina itzuli dietela ospatzeko.
Estatus politikoari buruzko eztabaidan aurrera egiteko eskatu die Gure Eskuk alderdi politikoei "subiranotasun osoa" lortzeko
Mugimenduak azpimarratu du zazpi euskal lurraldeen burujabetza eta batasunerako bide praktikoak sartzearen garrantzia, Euskadiren estatus politikoari buruzko balizko edozein akordiotan.
Pradalesek eta Illak migrazioaren kudeaketa eta euskararen, katalanaren eta galizieraren ofizialtasuna aztertu dituzte
Aipatu hiru hizkuntzak "Bruselan entzun eta erabil daitezen" hartutako konpromisoa berretsi dute gaurko bileran, eta azpimarratu dute elkarrekin lanean jarraituko dutela Europako erakundeetan "ofizialtasuna lortu arte".