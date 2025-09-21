ESTATUS BERRIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eba Blancok uste du Pradalesen estatus berrirako proposamena "berandu" datorrela, eta 2026ko ekainerako "gutxienekoen akordioa" eskatu du

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

EAko buruaren esanetan, 2026ko ekainean "ezin gara balorazioak egiten aritu", "2027an aukera historikoaren leihoa ixteko arriskua dagoelako", Eusko Legebiltzarraren osaketa alda dezaketen balizko hauteskundeetan.

Alderdi Politikoak Eusko Legebiltzarra Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

PNV afirma que la devolución del edificio de París es "un acto de justicia" y no olvidará "el escándalo" de PP y Vox
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAJk esan du Parisko eraikina itzultzea "justizia ekintza bat" dela, eta ez duela ahaztuko PPren eta Voxen "eskandalua"

Marceau etorbideko eraikinak ekitaldi hunkigarria hartu du larunbat honetan, eta bertan izan dira Aitor Esteban EBBko egungo presidentea eta Andoni Ortuzar EBBko presidente ohia (bere agintaldian berreskuratu zuen EAJk eraikina). Horiekin batera izan dira Imanol Pradales lehendakaria eta Eusko Jaurlaritzako hainbat sailburu, Kongresuko, Senatuko eta Europako Parlamentuko bozeramaile jeltzaleak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidenteak, besteak beste.

Gehiago kargatu