Polizia indarkeriaren biktima gisa aitortu dituzte Rosa Zarra eta Pasaiako segadan hildako lau pertsonak
Balorazio Batzordeak uste du "premiazkoa" dela eskaerak egiteko epeak luzatzea, "inor kanpoan gera ez dadin" eta legea "denbora motelagoan" erreformatzea.
Euskadin 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria-egoeran giza eskubideen urraketak jasan zituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko Balorazio Batzordeak biktima gisa aitortu du Rosa Zarra, 1995ean hil zen donostiarra, Ertzaintzak jaurtitako gomazko pilota baten kolpea sabelean jaso eta zortzi egunera, eta 1984an Pasaiako segadan Poliziaren tiroen ondorioz hildako lau pertsonak.
12/2016 Legeak sortutako indar polizial eta parapolizialek egindako giza eskubideen urraketak baloratzeko batzordearen presidenteak, Juana Balmasedak, eta lehendakariordeak, Jon Mirena Landak, Justizia eta Giza Eskubideen Batzordearen aurrean "polizia-abusuak" izenaz ezagutzen den Balorazio Batzordearen urteko bosgarren txostena aurkeztu dute asteazken honetan, Eusko Legebiltzarrean.
Rafael Delas, Pedro Maria Isart, Jose Maria Izura eta Dionisio Aizpuru Pasaiako segadan hildako lau pertsonei dagokienez, Jon Landak adierazi du batzordeak ondorioztatu duela "judizioz kanpoko exekuzio bat" izan zela, "bide judizialak onartzen duen bezala", eta "poliziaren jarduera ez zela guztiz beharrezkoa izan". "Ez da ikerketa eraginkor, independente eta gardenik egin, eta, beraz, egia loratzea saihestu zen", gaineratu du.
Rosa Zarra gomazko pilota baten kolpearen ondorioz hil zen, eta Juana Balmasedak adierazi duenez, "ikerketarik egin ez denez, ezin izan da judizialki egiaztatu nola erabili zen indarra, haren beharra eta proportzionaltasuna behar bezala epaitu ahal izateko".
Hala ere, batzordeak ondorioztatu duenez, "legeak zehazten duen eskumen ez-juridiko-penalaren eremutik, badago probabilitate-estandar bat, nahikoa eta desberdina, gertakariak giza eskubideen urraketatzat aitortzeko kausalitate-harremana ezartzeko".
Batzordearen ustez, "ikerketa eraginkorrik ez egotea, hau da, gertakariei buruz argia ematen lagundu duten jarduerak, Rosa Zarra giza eskubideen urraketaren biktima deklaratzeko oinarri nahikoa dira, zehazki, bizitzarako eskubidearen biktima deklaratzeko, bere dimentsio prozesalean".
Politikari buruzko albiste gehiago
Alberto Martinez Osasun sailburuak gutun bidez jakinarazi dio Osasun ministroari Lurralde arteko Kontseilua utziko duela
Martinezek berretsi du erabaki hori BAME deialdian euskararen ezagutza baloratzeari eta Euskadik Kohesioa Finantzatzeko Informazio Sistemari (SIFCO) komunitatetik kanpoko pazienteei arreta emateagatik Espiniak egin behar dion ekarpenari uko egin diolako hartu dela.
Cuerpo: "Espainiako Gobernuak aurrekontuak onartu nahi ditu, eta horretarako bizkorrago ari gara lanegiten"
Radio Euskadiko Boulevard saioan egindako elkarrizketan, Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak, adierazi duenez, Espainiako Gobernua "buru-belarri ari da lanean 2026ko aurrekontuak prestatzeko, lehenbailehen aurkeztu ahal izateko".
Cuerporen ustez, Ayusok Pradalesi buruzko adierazpenak egin eta bi egunera "atzera egin ez izana" larria da
Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak "larritzat" jo du Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak "bi egun geroago" Imanol Pradales lehendakariari buruz egindako adierazpenak direla eta atzera egin ez izana. Radio Euskadin egindako elkarrizketan, "horrelako adierazpenak ez normalizatzeko" deia egin du. "Hori da, kasu honetan agerian geratu den moduan, oinarririk gabe egindako horrelako adierazpenak normalizatzeko dugun arrisku nagusia", ohartarazi du. Jatorrizko kortea, gaztelaniaz.
Albiste izango dira: EITB Focus, Hamasen erabakiaren zain eta aireportuen kudeaketa eskualdatzeko negoziazioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
VOXek ez luke ordezkaririk lortuko, ez EAEn ezta Nafarroan ere, baina boto-kopurua ia bikoiztu egingo luke
EITB Focusen arabera, hauteskunde orokorrak egingo balira, Voxen aldeko boto-asmoak gora egingo luke Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Gipuzkoan, alderdiak botoen % 5 inguru jasoko lituzke, eta Araban eta Nafarroan, berriz, % 7 baino gehiago.
Nafarroak eserlekuen banaketari eutsiko lioke, baina PSNk ia lau puntu egingo luke behera
EiTB Focus inkestaren arabera, Espainiako bozak orain deituko balira, Nafarroako eserleku banaketa ia ez litzateke aldatuko.
Pedro Sanchezek legegintzaldia agortuko al du? Hamar biztanletik seik baietz uste dute
EITB Focus inkestan parte hartu dutenen % 65,1ek uste dute Espainiako Gobernuko presidenteak legegintzaldia amaitzeko geratzen zaizkion bi urteak egin egingo dituela, baina % 35,8ren iritziz, Pedro Sanchezek hauteskundeak deitu beharko lituzke.
EH Bilduk irabaziko lituzke hauteskunde orokorrak Euskadin, EAJrekin berdinduta
Bi alderdiek, EH Bilduk eta EAJk, emaitzak hobetuko lituzkete hauteskunde orokorrak egingo balira, EITB Focusen atal berrian ikus daitekeenez. Alderdi biek diputatu bat gehiago izango lukete Kongresuan.
EH Bilduk diputatu bat gehiago lortu eta indar nagusia izango litzateke Gipuzkoan
EiTB Focusen azken atalaren arabera, hauteskunde orokorrak egingo balira, EAJk ere emaitza hobetuko luke eta bigarren indarra izango litzateke Gipuzkoan, dituen bi eserlekuei eutsita.