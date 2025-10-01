Poliziaren abusuak
Polizia indarkeriaren biktima gisa aitortu dituzte Rosa Zarra eta Pasaiako segadan hildako lau pertsonak

Balorazio Batzordeak uste du "premiazkoa" dela eskaerak egiteko epeak luzatzea, "inor kanpoan gera ez dadin" eta legea "denbora motelagoan" erreformatzea.

Pasaiako segadan hildakoak gogoratzeko kontzentrazioa baten artxiboko irudia. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadin 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria-egoeran giza eskubideen urraketak jasan zituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko Balorazio Batzordeak biktima gisa aitortu du Rosa Zarra, 1995ean hil zen donostiarra, Ertzaintzak jaurtitako gomazko pilota baten kolpea sabelean jaso eta zortzi egunera, eta 1984an Pasaiako segadan Poliziaren tiroen ondorioz hildako lau pertsonak.

12/2016 Legeak sortutako indar polizial eta parapolizialek egindako giza eskubideen urraketak baloratzeko batzordearen presidenteak, Juana Balmasedak, eta lehendakariordeak, Jon Mirena Landak, Justizia eta Giza Eskubideen Batzordearen aurrean "polizia-abusuak" izenaz ezagutzen den Balorazio Batzordearen urteko bosgarren txostena aurkeztu dute asteazken honetan, Eusko Legebiltzarrean.

Rafael Delas, Pedro Maria Isart, Jose Maria Izura eta Dionisio Aizpuru Pasaiako segadan hildako lau pertsonei dagokienez, Jon Landak adierazi du batzordeak ondorioztatu duela "judizioz kanpoko exekuzio bat" izan zela, "bide judizialak onartzen duen bezala", eta "poliziaren jarduera ez zela guztiz beharrezkoa izan". "Ez da ikerketa eraginkor, independente eta gardenik egin, eta, beraz, egia loratzea saihestu zen", gaineratu du.

Rosa Zarra gomazko pilota baten kolpearen ondorioz hil zen, eta Juana Balmasedak adierazi duenez, "ikerketarik egin ez denez, ezin izan da judizialki egiaztatu nola erabili zen indarra, haren beharra eta proportzionaltasuna behar bezala epaitu ahal izateko".

Hala ere, batzordeak ondorioztatu duenez, "legeak zehazten duen eskumen ez-juridiko-penalaren eremutik, badago probabilitate-estandar bat, nahikoa eta desberdina, gertakariak giza eskubideen urraketatzat aitortzeko kausalitate-harremana ezartzeko".

Batzordearen ustez, "ikerketa eraginkorrik ez egotea, hau da, gertakariei buruz argia ematen lagundu duten jarduerak, Rosa Zarra giza eskubideen urraketaren biktima deklaratzeko oinarri nahikoa dira, zehazki, bizitzarako eskubidearen biktima deklaratzeko, bere dimentsio prozesalean".

Cuerporen ustez, Ayusok Pradalesi buruzko adierazpenak egin eta bi egunera "atzera egin ez izana" larria da

Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak "larritzat" jo du Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak "bi egun geroago" Imanol Pradales lehendakariari buruz egindako adierazpenak direla eta atzera egin ez izana. Radio Euskadin egindako elkarrizketan, "horrelako adierazpenak ez normalizatzeko" deia egin du. "Hori da, kasu honetan agerian geratu den moduan, oinarririk gabe egindako horrelako adierazpenak normalizatzeko dugun arrisku nagusia", ohartarazi du. Jatorrizko kortea, gaztelaniaz.

