Sare elektrikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Maria Chivitek sare elektriko hobetua eskatu du Nafarroako industriari zerbitzua emateko

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako presidenteak Oteizan egin ditu adierazpenok, Lizarraldea eskualdeari zerbitzua emango dion azpiestazioa eraikitzeko lanen hasiera ekitaldian. Azpiestazioa Muruarterekin lotuko dute 30 kilometroko goi-tentsioko linea berri baten bidez.

María Chivite Nafarroa

Albiste gehiago

Gehiago kargatu