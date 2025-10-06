Maria Chivitek sare elektriko hobetua eskatu du Nafarroako industriari zerbitzua emateko
Nafarroako presidenteak Oteizan egin ditu adierazpenok, Lizarraldea eskualdeari zerbitzua emango dion azpiestazioa eraikitzeko lanen hasiera ekitaldian. Azpiestazioa Muruarterekin lotuko dute 30 kilometroko goi-tentsioko linea berri baten bidez.
