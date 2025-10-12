Euskadiko PPk Latinoamerikako elkarteekin ospatu du, lehen aldiz, Hispanitatearen Eguna
Dantza emanaldiez gain, Ameriketako hainbat herrialdetako postuak izan dira, hala nola Kuba, Paraguai, Bolivia, Venezuela, Nikaragua eta Ekuadorkoak. Ekitaldian, nazio horietako bandera eta ikurrak erakutsi dituzte, eta bertako produktuak eskaini dituzte dastatzeko.
Politikari buruzko albiste gehiago
Guardia Zibilaren zaindariaren eguna ospatu dute Arabako komandantzian
Maider Etxebarria Gasteizko alkateak Pilarreko Ama Birjinaren egunean parte hartu du Arabako hiriburuan, Sansomendiko komandantzian. Marisol Garmendia Espainiako Gobernuaren EAEko ordezkaria eta Iñaki Subijana EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea ere izan dira bertan.
Gutxienez 19 pertsona atxilotu dituzte Falangek Gasteizen deitu duen bilkuran izandako istiluetan
Faxistek elkarretaratzea deitu dute gaur goizean Arabako hiriburuan, Hispanitatearen Egunaren harira, eta ehunka pertsona bertaratu dira kontramanifestazioa egitera. Istiluak sortu dira Ertzaintzarekin, eta desordena publikoak izan dira, Ertzaintzak baieztatu duenez.
Istiluak Gasteizen Falangek antolatutako ekitaldian
Faxisten deialdiari aurre egitera bertaratu dira ehunka pertsona, eta istiluak sortu dira Ertzaintzarekin. Pertsonaren bat atxilotu dute.
EH Bilduk "euskal azaroaren 22a" aldarrikatu du "gizarte molde zaharkitua" islatzen duen urriaren 12aren aurrean
Arkaitz Rodriguez Ekintza Politikoko arduradunak Bilboko "Autonomia kalea lepo betetzera" deitu ditu herritarrak, Euskal Herri "solidarioa, feminista, euskalduna, independentista, sozialista eta gainerako herri, kultura eta hizkuntzak errespetatzen dituena" aldarrikatzeko.
Eusko Jaurlaritzan EAJren eta PSE-EEren artean "lan-giro ona" dagoela esan du Javier Hurtadok
Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburuak kritikatu egin du jeltzaleek euskararen edo enplegu publikoaren legearen inguruan lortutako adostasuna hautsi izana, baina bi alderdien arteko lan-giroa ona dela nabarmendu du.
Fiskal nagusiak "erabat" ukatu zuen Ayusoren mutil-laguna inplikatzen duen mezua prentsara filtratu izana
Lau eta sei urte arteko kartzela-zigor eskaerari egin beharko dio aurre azaroan Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiak. Madrilgo presidentearen mutil-lagunak, berriz, lekuko gisa deklaratuko du.
Pasaiako portuaren inguruko polemika eta transferentziak eztabaidagai, "Parlamento en las ondas" saioan
EAJk eta PSE-EEk Eusko Jaurlaritzaren indarra nabarmendu dute, EH Bilduk barne krisia ikusten du, eta PPk eta PSE-EEk transferentzien erabileran jarri dute azpimarra.
Nafarroak arlo soziala indartu du Aurrekontuen aurreproiektuan, 6.741 milioi eurora igota
Aurreproiektuak PSNk, Geroa Baik eta Zurekin Nafarroa taldeak osatzen duten gobernu-akordioari erantzuten dio, baina EH Bilduren babesa beharko dute behin betiko proiektua onartzeko.
Osakidetzak asistentziarako 22 anbulantzia eta esku-hartze azkarreko 5 ibilgailu erosiko ditu
EH Bilduk Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan egindako galdera bati erantzunez iragarri du lizitazio hori Alberto Martinez Osasun sailburuak. Urte amaierarako aurreikusita dago, eta 10,9 milioi euro bideratuko dira horretarako.