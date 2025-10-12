U-12

Euskadiko PPk Latinoamerikako elkarteekin ospatu du, lehen aldiz, Hispanitatearen Eguna

El PP de Euskadi celebra por primera vez el Día de la Hispanidad con asociaciones latinoamericanas
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Dantza emanaldiez gain, Ameriketako hainbat herrialdetako postuak izan dira, hala nola Kuba, Paraguai, Bolivia, Venezuela, Nikaragua eta Ekuadorkoak. Ekitaldian, nazio horietako bandera eta ikurrak erakutsi dituzte, eta bertako produktuak eskaini dituzte dastatzeko.

Javier de Andrés Euskadiko Alderdi Popularra Espainia Bilbo Alderdi Politikoak Politika

