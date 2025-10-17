ELKARRIZKETA "EGUN ON, EUSKADI" SAIOAN

Zupiria: "Gasteizen modu bortitzean jokatu zuten gazteek izan zuten jokaera totalitarioa eta erabili zuten indarkeria"

EITB

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburua "Egun On, Euskadi" saioan izan da, eta, besteak beste, igandean Gasteizen izan ziren istiluei buruz hitz egin du. 

Eusko Jaurlaritza Politika

(Foto de ARCHIVO) Monumento a los Caídos. REMITIDA / HANDOUT por CRISTINA NUNEZ BAQUEDANO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/9/2025
Iruñeko Erorien Monumentuan museo bat egitea proposatu du adituen batzordeak, kupulari "protagonismoa" kenduta

Batzordearen esanetan, "errepresioaren testigantza materialak" gordetzea baliagarria da memoria historikoa eraikitzeko tresna gisa. Horrela, "totalitarismoa gurtzeko leku zena pentsamendu kritikoko gune bihurtu nahi da, 1936ko estatu-kolpearen sustraiei, testuinguru historikoari eta ondorioei buruzko ezagutza historikoa, eta balio demokratikoak sustatzeko ekintza politiko eta kulturalerako gune".

