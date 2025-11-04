Azaroaren 23an izango dira Arabako kontzejuetako hauteskundeak
30.000 pertsona baino gehiago daude botoa ematera deituta lurraldeko 333 kontzejuetan, Administrazio Batzarrak berritzeko. Batzar horiek landa-bideak, mendiak, iturriak, baso-ondarea eta bestelako ondasun publikoak kudeatzen dituzte.
Arabako kontzejuetarako hauteskundeen data eta horien helburuak jakitera eman ditu Laura Perez Borinaga Arabako Foru Aldundiko Lurralde Antolaketako diputatuak. Gauzak horrela, Arabako kontzejuen gobernu-organoak berritzeko hauteskundeak azaroaren 23an izango dira, eta 30.000 pertsona baino gehiago daude botoa ematera deituta lurraldeko 333 kontzejuetan.
Prentsaurrekoan, Perez Borinagak azpimarratu duenez, "kontzejuak herritarrek gertuen dituzten egiturak dira, eta Arabako aniztasuna islatzen dute".
Hauteskunde horiek 1984tik lau urtean behin egiten dira, eta Administrazio Batzarrak berritzeko aukera ematen dute. Batzar horiek Arabako herrien egunerokotasuna kudeatzen dute: landa-bideak, mendiak, iturriak, baso-ondarea eta beste ondasun publiko batzuk.
Aurten, 55 kontzejutan aurkeztu dira hautagaitzak, eta 278 kontzejuk ez dute hautagaitzarik jaso. Kasu horietan, prozesua ez da gelditu, hautaezintasun-kausan sartuta ez dauden hautesle guztiak hautagai bihurtzen baitira, eta, horrela, "tokiko erakunde txiki guzti-guztien jarraitutasun demokratikoa" bermatzen da.
Aurtengo kanpaina instituzionalak, '#ZureHerriaZureAhotsa' lelopean, parte-hartzea sustatu eta hautagaitzen aurkezpena bultzatu nahi du, bereziki emakumeen artean. 2021ean, hautetsien % 40 emakumeak izan ziren, eta edizio honetan ez da emakumezko hautagairik faltako.
Perez Borinagak kontzejuen funtzionamendua azaldu du, kontzeju irekiak (kudeaketa auzo-batzar bidez egiten da) eta kontzeju itxiak (presidente bat eta gutxienez bi bokal aukeratzen dira; herritar-kopuruaren arabera gehiago izan daitezke) bereiziz.
