Euskadik eta Kanariek aldi baterako lan baimenak eskatu dituzte migratzaileentzat

Bakarrik dauden migratzaile adingabeen egoerak "nahiko trabatuta" jarraitzen duela adierazi du Kanarietako Gobernuko presidenteak, eta lurraldeen arteko lankidetza defendatu du.

Nerea Melgosa y Fernando Clavijo

Fernando Clavijo, Kanarietako Gobernuko presidentea, eta Nerea Melgosa, Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburua. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Prestakuntza prozesuetan parte hartzen duten migratzaileei aldi baterako lan baimenak emateko eskatu diote Euskadik eta Kanariek Espainiako Gobernuari ostiral honetan, pertsona horiek "ezkutuko ekonomiara" ez bultzatzeko. 

Fernando Clavijo Kanarietako Gobernuko presidentea Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) da, eta Bilbon gazte migratzaileekin lan egiten duen Peñascal Prestakuntza Zentroa ezagutu du ostiral goizean, Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuarekin batera. Gainera, BetiOn telelaguntza-zerbitzuaren instalazioetan izan dira, eta abenduan Kanariek antzeko sistema bat ezarriko dutela iragarri du Clavijok.

"Lurraldeen arteko lankidetza da berrikuntza bultzatzeko, zerbitzu publikoak indartzeko eta herritarren bizitza hobetzeko tresnarik onena", nabarmendu du Kanarietako Gobernuko presidenteak. Bi eskualdeen arteko migrazio arloko harremanak "ezin hobeak" direla azpimarratu du, eta Kanariak migrazio ibilbideen "hegoaldeko muga" diren bitartean, Euskadi "iparraldeko muga" dela ziurtatu du. Horren esanetan, ordea, "horrek zerbitzu publikoak tenkatzen ditu".

Bakarrik dauden migratzaile adingabeen banaketari dagokionez, Clavijok esan du egoera "nahiko trabatuta" dagoela oraindik. "2.000 baino gehiago atera behar dira Kanarietatik martxoaren 18a baino lehen. Kezkatuta gaude. Ahaleginak egiten saiatzen ari da ministroa, baina egoerak berdin jarraitzen du", salatu du. Hala ere, ostiral honetako Haurren eta Nerabeen Konferentzia Sektorialean egoera bideratzea espero du.

"Komunitate batzuk elkarlanean aritzen dira, egungo egoeraren jakitun dira eta beren elkartasun-kuota dute, Euskadiren kasuan bezala. Baina beste batzuek, batzuetan, trabak jartzen dituzte. Egokiena lankidetza bultzatzea litzateke", esan du. 

Hala, aldi baterako lan baimenak emateko eskatu dio Espainiako Gobernuari, prestakuntza prozesuetan parte hartzen duten migratzaileek lanpostu bat izan dezaten eta "ezkutuko ekonomiara" ez kondenatzeko. "Estatuak prozedurak arindu behar ditu, prestakuntzan egiten den ahalegina saritzeko, enpresek beharra dutelako eta bizitzak zapuzten dituen teknizismo administratiboa delako", gaineratu du.

Eusko Jaurlaritza Kanariak Migrazioa Espainiako gobernua Politika

