Euskadik eta Kanariek aldi baterako lan baimenak eskatu dituzte migratzaileentzat
Bakarrik dauden migratzaile adingabeen egoerak "nahiko trabatuta" jarraitzen duela adierazi du Kanarietako Gobernuko presidenteak, eta lurraldeen arteko lankidetza defendatu du.
Prestakuntza prozesuetan parte hartzen duten migratzaileei aldi baterako lan baimenak emateko eskatu diote Euskadik eta Kanariek Espainiako Gobernuari ostiral honetan, pertsona horiek "ezkutuko ekonomiara" ez bultzatzeko.
Fernando Clavijo Kanarietako Gobernuko presidentea Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) da, eta Bilbon gazte migratzaileekin lan egiten duen Peñascal Prestakuntza Zentroa ezagutu du ostiral goizean, Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuarekin batera. Gainera, BetiOn telelaguntza-zerbitzuaren instalazioetan izan dira, eta abenduan Kanariek antzeko sistema bat ezarriko dutela iragarri du Clavijok.
"Lurraldeen arteko lankidetza da berrikuntza bultzatzeko, zerbitzu publikoak indartzeko eta herritarren bizitza hobetzeko tresnarik onena", nabarmendu du Kanarietako Gobernuko presidenteak. Bi eskualdeen arteko migrazio arloko harremanak "ezin hobeak" direla azpimarratu du, eta Kanariak migrazio ibilbideen "hegoaldeko muga" diren bitartean, Euskadi "iparraldeko muga" dela ziurtatu du. Horren esanetan, ordea, "horrek zerbitzu publikoak tenkatzen ditu".
Bakarrik dauden migratzaile adingabeen banaketari dagokionez, Clavijok esan du egoera "nahiko trabatuta" dagoela oraindik. "2.000 baino gehiago atera behar dira Kanarietatik martxoaren 18a baino lehen. Kezkatuta gaude. Ahaleginak egiten saiatzen ari da ministroa, baina egoerak berdin jarraitzen du", salatu du. Hala ere, ostiral honetako Haurren eta Nerabeen Konferentzia Sektorialean egoera bideratzea espero du.
"Komunitate batzuk elkarlanean aritzen dira, egungo egoeraren jakitun dira eta beren elkartasun-kuota dute, Euskadiren kasuan bezala. Baina beste batzuek, batzuetan, trabak jartzen dituzte. Egokiena lankidetza bultzatzea litzateke", esan du.
Hala, aldi baterako lan baimenak emateko eskatu dio Espainiako Gobernuari, prestakuntza prozesuetan parte hartzen duten migratzaileek lanpostu bat izan dezaten eta "ezkutuko ekonomiara" ez kondenatzeko. "Estatuak prozedurak arindu behar ditu, prestakuntzan egiten den ahalegina saritzeko, enpresek beharra dutelako eta bizitzak zapuzten dituen teknizismo administratiboa delako", gaineratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Jaurlaritzaren arabera, EAEko erakunde publikoen % 35ek ez dute euskarazko akreditazio-maila "benetan" betetzen
Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu Ibone Bengoetxeak jakinarazi duenez, EAEko erakundeen % 35ean "ez da benetan egiaztatu" euskarazko hizkuntza-egiaztapenaren indizea. PPk "gaztelania hiztunen diskriminazioa" salatu arren, popularrak "ez daude batere kezkatuta" % 35 horrekin, eta horrek argi islatzen du PP nolakoa den, Bengoetxearen iritzian.
Ertzaintza tiro errazeko poliziatzat azaltzea egotzi dio Estebanek Otegiri, eta segurtasun forora joateko eskatu dio
EBBko presidenteak deitoratu egin du EH Bilduko buruak euskal polizia autonomikoarekiko "gorrotoa" eragitea "arrazoi politikoengatik", eta segurtasun ereduari buruz eztabaidatzeko eskatu dio lehendakariak bultzatutako foroan.
Lehendakariak esan du ezker abertzalea sistemara hurbildu dela baina euskal gizartearekin oraindik zor etiko izugarria duela
Amaia Martinez VOXeko legebiltzarkideak "ezker erradikalak euskal politika munduan gero eta protagonismo gehiago" izatearen gainean galdetu dio lehendakariari. Pradalesek esan dio ezker abertzalea erakunde sistemara etorri dela azkenean, nahiz eta oraindik euskal gizartearekin zor etiko izugarria duen, eta PSE-EErekin duen koalizio gobernua defendatu du.
Sabino Arana Fundazioak omenaldia egin die nazismoak deportatutako EAJko militanteei
Bilboko egoitzan egin duten ekitaldian, plaka bat jarri dute nazien esku egondako, gutxienez, 13 kide jeltzaleen omenez.
Alemaniako presidentea Gernikan izango da azaroaren 28an, nazien bonbardaketaren biktimen omenez
Alemaniako presidente bat Gernikara joango den lehen aldia izango da, eta balio sinboliko eta politiko handia hartuko du bisitak. Ultraeskuinaren gorakada kezkagarriaren erdian dator pausoa.
Pradales lehendakariak Tzitzikostas komisarioak Euskal Y-ari emandako "bultzada" txalotu du
Lehendakariak "plangintzatik gauzatzera pasatzea" eskatu du, eta, horretarako, beharrezkotzat jo du Parisko Gobernuaren inplikazioa eta konpromisoa. Gainera, 2026ko hasieran goi-bilera bat egitea espero du, "Euskadiren garapenerako lotura estrategiko" horretan aurrera egiteko.
EHUko errektorearen eta Unibertsitate sailburuaren arteko bilera pribatua izango da
Hitzordua, egin, egingo da: ez da data zehatza zehaztu, baina azaroaren 19a baino lehen izango da, orduan agertuko baita errektorea Eusko Legebiltzarrean.
Arnaldo Otegiren ustez, Ertzaintzak dena ondo egiten duela esateak "ez dio inolako mesederik egiten Ertzaintzari"
Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak Ertzaintza "berreskuratzearen" alde egin du, horretarako beste polizia-eredu bat aplikatuz. Bere ustez, euskal gizartea gero eta gehiago ari da aldentzen Ertzaintzatik.
Estrasburgoko auzitegiak ebatzi du Espainiak ez zituela urratu Junqueras, Sanchez eta Turullen eskubide politikoak
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak behin-behineko espetxealdiari buruz eta horrek eskubide politikoetan izan zuen eraginari buruzko iritzia eman du. Estrasburgon egoitza duen epaitegiak aho batez baztertu ditu auzi-jartzaileen argudioak eta kartzelan mantentzearen erabakia justifikatuta zegoela nabarmendu du.