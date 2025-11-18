Auzitegi Gorenak Accionako zuzendari ohi bat eta bi mendeko inputatu ditu, 'Koldo auzia' ren azken erregistroen ostean
Justo Vicente Pelegrini, Tomas Olarte eta Manuel Jose Garcia dira inputatuak. Leopoldo Puente magistratu instruktoreak joan den ostiralean zortzi miaketa agindu zituen piezaren gaineko sekretua kendu du; besteak beste, Accionak Madrilen eta Bilbon dituen egoitzak eta Donostiako Erkolan eta Noran enpresak miatu zituzten.
Auzitegi Goreneko 'Koldo auziko' instruktoreak Accionako zuzendari ohi bat eta hari informazioa ematen zioten bi pertsona inputatu ditu, komisio-truke obra publikoaren ustezko amarru sarean parte hartu dutelakoan. Ostiralean hainbat enpresatan (Acciona bera barne) egindako zortzi miaketen ondoren datoz inputazioak.
Gainera, Lepoldo Puente magistratuak joan den azaroaren 11n Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren (UCO) txosten bat jaso ondoren egindako sarrera eta erregistroko eginbide horiei buruzko sektretua kendu du. Kasuaren iturrien arabera, UCOrek txosten hori Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkari ohiaren ondare-txostena da; instruktoreak uste du bera dela obra publikoaren sarearen ustezko burua.
Magistratuak zehaztu duenez, txosten horretan jasotzen diren zenbait zehaztasunek "erakuts dezakete obra publiko jakin batzuetan, itxuraz, bidegabeko esleipenak" egon izana.
Puentek azaldu duenez, bildutako informaziotik ondorioztatzen da Justo Vicente Pelegriniren, Tomas Olarteren eta Manuel Jose Garcia Alconchelen balizko "parte-hartzea" eta, beraz, hirurak deitu ditu ikertu gisa abenduaren 3an, 10:00etan, 11:00etan eta 12:00etan, hurrenez hurren.
Pelegrini Accionako Eraikuntza zuzendaria zen Espainiarako ekainaren 16ra arte, enpresak kargutik kendu eta UCOk PSOEren "hirugarrena" zenari buruz egindako txostena ezagutu ondoren Servinabarrekin (Cerdanekin eta Antxon Alonso bazkidearekin lotutako enpresa) zituen kontratu guztiak ezeztatu zituen arte.
Bestalde, Olarte eta Garcia ziren Pelegriniri Accionako euren postuetatik informazioa ematen zioten bi pertsonak. Horiek konpainian jarraitzen dute; zehazki, Olarte Acciona Construccion-en iparraldeko burua da eta Alconchel, hegoaldekoa.
Epaileak sekretu partziala kentzea erabaki du, behin miaketak egin eta konfiskatutako materiala ("telefono terminalak eta/edo terminal informatikoak") aseguratu ondoren, jada ez baita beharrezkoa.
Karmele Tubilla, Santurtziko alkatea: "Ez dago frogatuta injerentziarik izan dela azterketa teorikoan"
Karmele Tubilla EAJren Santurtziko alkateak azaldu duenez, pasa den urriaren 6an erabaki zuen Sonia Lopez Segurtasun zinegotziari ardura guztiak kentzea, batik bat, oposizioari lotutako informazio garrantzitsua ezkutatzeagatik. Galderak e-mailean jaso arren, ezin izan dute frogatu horiek filtratu egin zituenik. Oposaketak aurrera jarraitzen du eta Lopezek zinegotzi akta uzteko asmoa agertu du.
AHTren loturari buruzko konpromisoak betetzeko eskatu die Pradales lehendakariak Madrili eta Parisi
"Europako Batzordearen aurrean abiadura handiarekin hartutako konpromisoak bete ditzaten eskatuko nieke bi ministroei", adierazi du Pradales lehendakariak Parisen, Frantziako hiriburura egindako bi eguneko bisitaren hasieran.
Morkaiko mendiko gurutzea eraitsi dute
Elgoibarko Udalak Bozeramaileen Batzordea deitu du gaur arratsalderako, gertatutakoa aztertu eta aurrera begirako urratsak erabakitzeko. Agiri batean zehaztu duenez, egun, "elgoibartarrentzat, Morkaikuko gurutzea ez da erregimen frankistaren oroitzapen edo gorespen leku bat", "mendizaletasunarekin identifikatzen" duten herriko "beste ikur bat" baizik.
Diez Antxustegiren esanetan, abenduaren 31rako estatutua betetzen ez bada EAJk azterketa bat egin beharko du
Radio Vitorian egindako elkarrizketa batean, akordioak betetzeko daudela nabarmendu du EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak. "Gu alderdi serioa gara eta guk adostutako akordioak bete egiten ditugu", gaineratu du.
ELAk aste honetan salatuko du Confebask, "bere betebeharrean artean" gutxieneko soldata negoziatzea dagoela uste dutelako
Mitxel Lakuntza ELA sindikatuko idazkari nagusiak Euskadi Irratian adierazi duenez, "eskatzen duguna da epaile batek esatea Confebaski eseri behar duela gai honetaz". Gutxieneko soldata "gurekin negoziatzea bere betebeharren artean" dagoela azpimarratu du, gainera.
Santurtziko alkateak Segurtasun zinegotziari ardura guztiak kendu dizkio ustez azterketa bat filtratzeagatik
Santurtziko alkate Karmele Tubillak Sonia Lopez zinegotzian konfiantza galdu du, eta erabaki du bere karguarekin lotutako ardura guztiak kentzea, Udaltzaingoaren oposizio-prozesu batean izan litezkeen azterketa-filtrazioengatik.
Albiste izango dira: Lehendakariaren bidaia ofiziala Parisera, antiabortisten kontrako epaiketaren bigarren eguna eta Zelenski Madrilen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Demokraziaren aldeko borroka pil-pilean zebilen Euskadin Franco hil aurreko urteetan
Frankismoaren azken urteetan Euskadiko kaleetan bizi zen tentsio handia gogora ekarri dute Ramon Jauregui sozialistak, Tasio Erkizia ezker abertzaleko militante historikoak eta Gorka Knörr EAko eurodiputatu ohiak.
Marcos Vizcaya zendu da, Trantsizioan EAJko bozeramailea izandakoa
Carlos Garaikoetxea lehendakariaren aholkularia zela, Gernikako Estatutuaren negoziatzaile aktiboenetako bat izan zen, 1979an.