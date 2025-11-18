Ustelkeria politikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Auzitegi Gorenak Accionako zuzendari ohi bat eta bi mendeko inputatu ditu, 'Koldo auzia' ren azken erregistroen ostean

Justo Vicente Pelegrini, Tomas Olarte eta Manuel Jose Garcia dira inputatuak. Leopoldo Puente magistratu instruktoreak joan den ostiralean zortzi miaketa agindu zituen piezaren gaineko sekretua kendu du; besteak beste, Accionak Madrilen eta Bilbon dituen egoitzak eta Donostiako Erkolan eta Noran enpresak miatu zituzten.

(Foto de ARCHIVO) Logotipo de Acciona en la sede de Madrid, a 14 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido hoy a varias sedes de la empresa Acciona dentro de una derivada del 'caso Koldo' que se investiga bajo secreto. El informe de la UCO que derivó en la dimisión de Santos Cerdán como diputado y secretario de Organización del PSOE apuntaba a posible irregularidades en la adjudicaciones a Acciona de la obra del túnel de Belate, en Navarra. Diego Radamés / Europa Press 14/11/2025
Accionaren egoitza. Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Auzitegi Goreneko 'Koldo auziko' instruktoreak Accionako zuzendari ohi bat eta hari informazioa ematen zioten bi pertsona inputatu ditu, komisio-truke obra publikoaren ustezko amarru sarean parte hartu dutelakoan. Ostiralean hainbat enpresatan (Acciona bera barne) egindako zortzi miaketen ondoren datoz inputazioak. 

Gainera, Lepoldo Puente magistratuak joan den azaroaren 11n Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren (UCO) txosten bat jaso ondoren egindako sarrera eta erregistroko eginbide horiei buruzko sektretua kendu du. Kasuaren iturrien arabera, UCOrek txosten hori Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkari ohiaren ondare-txostena da; instruktoreak uste du bera dela obra publikoaren sarearen ustezko burua. 

Magistratuak zehaztu duenez, txosten horretan jasotzen diren zenbait zehaztasunek "erakuts dezakete obra publiko jakin batzuetan, itxuraz, bidegabeko esleipenak" egon izana.

Puentek azaldu duenez, bildutako informaziotik ondorioztatzen da Justo Vicente Pelegriniren, Tomas Olarteren eta Manuel Jose Garcia Alconchelen balizko "parte-hartzea" eta, beraz, hirurak deitu ditu ikertu gisa abenduaren 3an, 10:00etan, 11:00etan eta 12:00etan, hurrenez hurren.

Pelegrini Accionako Eraikuntza zuzendaria zen Espainiarako ekainaren 16ra arte, enpresak kargutik kendu eta UCOk PSOEren "hirugarrena" zenari buruz egindako txostena ezagutu ondoren Servinabarrekin (Cerdanekin eta Antxon Alonso bazkidearekin lotutako enpresa) zituen kontratu guztiak ezeztatu zituen arte.

Bestalde, Olarte eta Garcia ziren Pelegriniri Accionako euren postuetatik informazioa ematen zioten bi pertsonak. Horiek konpainian jarraitzen dute; zehazki, Olarte Acciona Construccion-en iparraldeko burua da eta Alconchel, hegoaldekoa. 

Epaileak  sekretu partziala kentzea erabaki du, behin miaketak egin eta konfiskatutako materiala ("telefono terminalak eta/edo terminal informatikoak") aseguratu ondoren, jada ez baita beharrezkoa.

Ustezko ustelkeria politikoa Auzitegi Gorena Epaiketak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Karmele Tubilla Santurtzi alkatea
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Karmele Tubilla, Santurtziko alkatea: "Ez dago frogatuta injerentziarik izan dela azterketa teorikoan"

Karmele Tubilla EAJren Santurtziko alkateak azaldu duenez, pasa den urriaren 6an erabaki zuen Sonia Lopez Segurtasun zinegotziari ardura guztiak kentzea, batik bat, oposizioari lotutako informazio garrantzitsua ezkutatzeagatik. Galderak e-mailean jaso arren, ezin izan dute frogatu horiek filtratu egin zituenik. Oposaketak aurrera jarraitzen du eta Lopezek zinegotzi akta uzteko asmoa agertu du. 

Gehiago kargatu
Publizitatea
X