Esteban: "PP eta bere gertuko hedabideak EAJ Cerdanen sarearekin lotzen saiatzen ari dira"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Aitor Esteban EBBko presidenteak Alderdi Popularraren eta "gertuko hedabideen" EAJ Cerdanen sarearekin lotzeko "saiakera" salatu du, baina "ezertxo ere ez" dagoela azpimarratu du. "Lasai gaude, eta ez dizkigute lehertuko benetakoak ez diren lau titular", gaineratu du. Estebanek azpimarratu du behin baino ez zela bildu Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkari ohiarekin Mariano Rajoyren aurkako zentsura-mozioa negoziatzeko.

EAJ Ustezko ustelkeria politikoa Psoe Politika

Alberto Alonso Gogora
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Martxoaren 3ko Memorialaren atzerapena "kezkagarria" da Alberto Alonsorentzat, baina 2026an proiektuetan lanean hastea espero du

Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko zuzendari den Alberto Alonsok adierazi duenez, 1976ko Martxoaren 3ko Memorialaren atzerapena "puntu kezkagarri batean" badago ere, "urtea amaitu baino lehen hitz egiten hastea" espero du.  Gabonetako jaiotzen arazoa "konpontzeko bidean" denez, 2026an etorkizuneko proiektuetan lanean hastea espero du Alonsok.

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Jon Hernandez (Sumar): "40 urtez diktaduraren aurka borrokan sakrifikatu ziren emakumeez eta gizonez oroitu nahi dugu bereziki"

Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak, ostegun honetan, Francisco Francoren heriotzaren 50. urteurrena dela eta, "lau hamarkadatan diktaduraren aurka borrokatu zuten milaka emakume eta gizonek" bete duten papera aldarrikatu du. Pertsona horiek eta defendatzen zuten arrazoia gogoratzearen garrantzia azpimarratu du, "gaur egun ditugun askatasunak eta demokrazia mugatua diktaduraren aurka borrokatu zuten pertsona horiei guztiei esker baita batez ere".

