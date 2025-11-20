Ustelkeria politikoa
Alonso Egurrolari lotutako Noran eta Erkolan kooperatibei buruzko dokumentazioa eman dio Eusko Jaurlaritzak Guardia Zibilari

UCOk Eusko Jaurlaritzari joan den astean eskatu zion Noran eta Erkolan kooperatibei buruzko informazioa. Enpresa horietan kontratatu zituzten Francisca Muñoz eta Belen Cerdan, Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkari ohiaren emaztea eta arreba, hurrenez hurren.

Registro de la UCO en Bilbao

UCOren erregistroak, joan den astean. 

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia Sozialaren Zuzendaritzak joan den ostiralean eman zion Guardia ZIbilari hark Noran eta Erkolan enpresei buruz eskatutako dokumentazioa. Enpresa horiek Joseba Anton Alonso Egurrolari -Servinabarreko administratzaile bakarra- lotuta daude eta horietan kontratatu zituzten Francisca Muñoz eta Belen Cerdan, Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza Idazkari ohiaren emaztea eta arreba, hurrenez hurren. 

Eusko Jaurlaritzak ohar batean azaldu duenez,  aurreko zenbait kasutan komunikabideek, Eusko Legebiltzarrak Voxen eskaeraz, Nafarroako Parlamentuak eta Senatuko Ikerketa Batzordeak eskatutakoan egin den bezala, Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzak eskatutako informazioa eman du. 

Horrenbestez, joan den ostiralean, Noran eta Erkolan kooperatibei buruzko dokumentazioa eman zion Guardia Zibilari, biak ere Joseba Anton Alonso Egurrola Servinabarreko jabeari lotuta. Servinabar enpresa hori PSOEko kargu ohiei eragiten dien ustezko ustelkeria kasuan ikertzaileek adierazitako enpresetako bat da.

Era berean, zehaztu du, Noran kooperatiba dagoela jakin zenetik, informazioa eman zaiela Kooperatiben Erregistroari buruzko ekainaren 13ko 84/2023 Dekretuaren 7.1 artikuluak ezartzen dituen lege baldintzak bete dituzten eskatzaileei.

Gainera, Eusko Jaurlaritzak erabateko lankidetza erakutsi dio Justiziari, eta "Auzitegi Gorenaren errekerimendu osoa" bete du.

Aste honetan bertan jakin denez, UCOk Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epaileari eskatu dio Zerga Agentziari txosten bat erreklama diezaiola, besteak beste, Francisca Muñoz eta Belan Cerdani buruzko datu fiskalak eta bankuko datuak zehaztu ditzan. 

Ustezko ustelkeria politikoa Psoe Delituak Eusko Jaurlaritza Politika

