Torturaren beste zazpi biktima aitortu ditu Nafarroako Gobernuak

Orain arte, 94 pertsona aitortu ditu Nafarroako Gobernuak ofizialki  indarkeria politikoaren biktima gisa 16/2019 Foru Legearen esparruan. Nafarroako Torturatuen Sareak eta Egiari Zorrek osatzen duten 'Egiaren garaia da' dinamikak begi onez ikusi ditu ebazpenak, eta bide horretan sakontzen jarraitzeko eskatu dute. 

Nafarroako Gobernuak, Errekonozimendu eta Erreparazio Batzordearen bidez, Foru Erkidegoko beste zazpi pertsona aitortu ditu torturaren biktima gisa eta, horiekin, 94 dira orain arte Foru Legearen esparruan ofizialki aitortutako pertsonak.

Hala jakinarazi du Nafarroako Torturatuen Sareak eta Egiari Zorrek osatzen duten Egiaren garaia da dinamikak eta azaldu duenez ontzat jo dituzte ebazpenak  "Estatuko indarkeriak izan duen eragina ikusarazteko baliagarriak direlako".

Izan ere, euren ustez, elkarbizitza benetan demokratiko bat eraikitzeko zeregin kolektiboan gizarte bezala aurrera egiteko eta, memoria inklusibo batekin konprometituko diren politika publikoak garatu nahi badira, "ezinbestekoa da Nafarroan motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan gertatutako guztia salbuespenik gabe ezagutaraztea".

Hori dela eta, Nafarroako Gobernuak azken bost urteetan hasitako bidea "baliagarria" dela uste dute, eta horregatik "ildo horretan sakontzen jarraitzeko" eskatu diote, "ezinbestekoa baita bide horretan aurrera egiten jarraitzea, Nafarroan eta Euskal Herri osoan estatu-indarkeriari lotutako inpunitatea amaitzeko".

Oraingoan biktima gisa aitortutako pertsonak honakoak dira: Polentzi Goikoetxea Barandiaran (Guardia Zibilak eta Brigada Politiko Sozialak bi aldiz torturatua 1980an; Jose Maria Aleman Zabaleta (Guardia Zibilak torturatua 1982an); Jon Patxi Arratibel Garziandia (Guardia Zibilak torturatua 1997an eta 2011n); Leire Markina Rey (Espainiako Polizia Nazionalak jipoitua 1999an eta Guardia Zibilak torturatua 2001ean); Luis Goñi Lara (Guardia Zibilak torturatua 2008an); Araitz Amatria Jimenez (Espainiako Polizia Nazionalak torturatua 2008an); Ainara Bakedano Cuaresma (Guardia Zibilak torturatua 2009an).

Orain arte, 94 pertsona aitortu dituzte ofizialki indarkeria politikoaren biktima gisa, 16/2019 Foru Legearen esparruan. 6 hildako (horietako bat torturaren ondorioz); 61 torturatu; 19 pertsona lesio fisiko eta/edo psikologikoekin; 2 pertsona kalte materialekin; torturatutako pertson bat, lesio fisikoekin eta kalte materialekin; torturatutako pertsona bat kalte materialekin; eta 4 pertsona lesio fisiko eta/edo psikologikoekin eta kalte materialekin.

