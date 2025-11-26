Urteurrena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Mikel Zabalzari omenaldi hunkigarria egin diote, desagerrarazi zuteneko 40. urteurrenean

Mikel Zabalzari omenaldia
18:00 - 20:00
Mikel Zabalzari omenaldia. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Ekitaldian, Idoia Zabalza ahizpak adierazi du Mikelentzat "egia eta justizia" aldarrikatzen jarraitzen dutela, eta eskatu du auzia ez dadila ahantzi. Mikel Zabalzaren gorpua 1985ean agertu zen Bidasoa ibaian, Guardia Zibilak atxilotu eta hogei egunera. Ia lau hamarkada geroago, Eusko Jaurlaritzak Segurtasun Indarren biktima gisa onartu zuen.

Donostia Polizia abusuen biktimak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Ana Ollo
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ollo kontseilariak ukatu egin du Nafarroako Gobernuak Bernedoko, Abaigarko eta Goñiko udalekuak finantzatu izana

Ana Ollo Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara kontseilariak agerraldia egin du Parlamentuko batzorde batean, Voxek eskatuta. Ollok hitzaldi laburra egin du, eta adierazi duenez, "azken bost urteetan ez departamentuak ez Euskarabideak ez diote zuzeneko finantzaketarik eman" udalekuak antolatzen dituen elkarteari, eta "ez dio inolako dirulaguntzarik ordaindu Sakanako Mankomunitateari".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X