Ernaik bere "borrokarekin bat egiteko" deia egin die gazteei, "eskuin muturraren eta faxismoaren erasoari" erantzuteko

Ernaik salatu du "eskuin muturraren eta faxismoaren erasoa" bizi dela "mundu osoan, bai Espainiako eta Frantziako estatuetan, eta, ondorioz, baita Euskal Herrian ere". Bere ustez, azken asteotako "ekimen horiek bizi dugun egoera salatzea zuten helburu, baita zenbait ikurrek ordezkatzen duten proiektu atzerakoia salatzea ere", baina "batzuek bizi dugun egoeraren larritasunean fokua jarri baino, protesta batzuen izaeran jarri dute eztabaida, ekimen horien helburua erabat desitxuratuz". 

Comperecencia de Ernai en Deusto EUROPA PRESS 09/12/2025
Ernairen agerraldia, gaur, Deustun. Argazkia: Europa Press.
Ernaik "euskal gazteria osoari" dei egin dio "eskuin muturraren eta faxismoaren erasoari" erantzuteko bere "borrokarekin bat egiteko", eta ohartarazi du defendatzen dituzten printzipioen alde lanean jarraituko duela, kontrakoa "herri hau saltzea" litzatekeelako.

(informazioa osatzeko lanean ari gara) 

 

Gazteak Politika

