HITZALDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Felipe VI.ak eztabaida politikoan tentsioak sortzen duen gogaitasunaz ohartarazi du eta elkarrizketa eskatu du elkarbizitza "hauskorra" babesteko

Gabonetako Mezua, bere erregealdiko laburrena, ezohiko formatuan eta tonu zuzenean egin du. Errege Jauregiko zutabe-aretotik, konfiantza-krisia, erakundeen eredugarritasuna eta herritarrak kezkatzen dituzten arazo nagusiak izan ditu hizpide.

MADRID, 24/12/2025.- El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena en el que hace balance de un año que ha sido complicado en la política tanto nacional como internacional y en el que se ha conmemorado el 50 aniversario de la restauración de la monarquía y los inicios de la transición a la democracia. EFE/Ballesteros POOL
Felipe VI .a. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zutik, plano aldaketekin eta keinu nabarmenekin, Felipe VI.ak bere erregealdiko Gabonetako hitzaldirik laburrena egin du, bederatzi minutu eskasekoa, Errege Jauregiko zutabe-aretotik. Espainiako Erregeak elkarbizitza demokratikoa babesteko deia egin du, eta eguneroko zaintza eta erantzukizuna eskatzen duen ondare "hauskor" gisa definitu du.

Espainiako Erregeak elkarrizketarako dei esplizitua egin du, eta eztabaida politikoan tentsioak sortzen duen gogaitasunaz ohartarazi du. Adierazi duenez, hori herritarren desengainuaren eta desafekzioaren atzean dago. Bere ustez, sumindura horrek erakundeekiko konfiantza-krisia eragiten du, demokrazien funtzionamenduari eragiten diona.

Felipe VI.ak ohartarazi du konfiantza falta hori dela estremismoak, erradikalismoak eta populismoak lantzeko oinarria, eta balio demokratikoak indartzeko beharra azpimarratu du. Testuinguru horretan, gogorarazi du demokrazian norberaren ideiak ezin direla dogma bihurtu, ezta besteenak mehatxu ere, eta aurrera egiteko akordioak eta uko egite partekatuak behar direla.

Espainiako Erregeak eredugarritasuna eskatu du botere publiko guztien jardunean, herritarren eguneroko bizimoduari eragiten dioten erronkei aurre egiteko. Besteak beste, bizitzaren kostua handitzea, etxebizitza eskuratzeko zailtasunak, bereziki gazteentzat, eta hondamendi klimatikoek gero eta eragin handiagoa izatea aipatu ditu.

Mezuaren amaieran, pertsonen duintasuna, bereziki ahulenena, ekintza politikoaren eta diskurtso publikoaren erdigunean kokatzeko deia egin da, bizikidetza eta gizarte-kohesioa indartzeko oinarri gisa.

Espainiako Felipe VI.a Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X