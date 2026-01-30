Aitor Esteban: "Ez dago arrazoirik Getxoko alkatearen dimisioa eskatzeko, ez dago ikerketapean"
Aitor Esteban EBBko lehendakariak Euskadi Irratian azaldu duenez, eskura duten inofmazioaren arabera, "alkateak ez zuen inoiz eraikina botatzeko baimenik eman" eta promotoreari leporatu dio ekintza hori. Udalean "dena egin da legearen barruan" bere hitzetan, baina ziurtatu duenez, bestelako informaziorik ateratzen bada, eurak izango dira "lehen interesatuak gauzak argitu daitezen".
Zure interesekoa izan daiteke
'Herritu' ekimena aurkeztu die Gure Eskuk gizarte eragileei
Euskal komunitatea sendotzeko beste jauzi bat emateko sortu zen udazkenean 'Herritu' dinamika, eta atxikimendu gehiago eskuratzeko lanean jarraitzen du Gure Eskuk. Gaur Euskal Herriko hainbat gizarte eragileren aurrean egin dute aurkezpena, Bilbon. "Norberaren euskal herritartasuna adierazteko tresna bat da eta euskal komunitatea trinkotzea du helburu", esan du Gure Eskuk.
"Mina minaren gainean" eragitea egotzi dio Rosa Zarraren familiak Atutxari
Joan den asteburuan ETBn egindako elkarrizketan, Barne sailburu izandakoak esan zuen Zarraren familiari barkarmena eskatzeko arazorik ez zuela, baina zehaztu zuen ETAk hildako 15 ertzaintzen familiek ere zerbait entzun nahiko luketela. "Gauza asko sartu beharko genituzke pakete horretan", adierazi zuen.
Otegik dio sailburuarekin baieztatu ondoren zabaldu zutela txertoen gaineko informazioa
EH Bildu arduraz aritu dela afera honetan jakinarazi du Arnaldo Otegik, haurrei eragiten dien arazoa delako. Sailburuarekin hitz egin ondoren errejistratu zituztela galderak Legebiltzarrean azaldu du.
Amaia Agirre, Getxoko alkatea: "Oposizioak dimititu dezadan eskatzen duelako ez dut dimitituko"
Oposizioko hiru taldeek (PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos) talde moreak aurkeztutako premiazko mozio bat onartu dute, EAJko alkatearen kargugabetzea eskatzeko, Irurak Bat jauregiaren eraisketari lotuta egindako kudeaketagatik.
Donostiako Udalak ez du lizentzia gehiago emango tentsionatutako auzoetan hotelak eta pisu turistikoak ezartzeko
Donostiako Udalbatzak aho batez onartu du hotel eta ekipamendu turistikoei mugak ezartzen dizkien plan orokorraren aldaketa. EH Bilduk uste du berandu datorrela aldaketa.
Mendoza: "Gipuzkoako egoitzetan 5.500 plaza daude, eta gehiago sortzera goaz; inguruko baldintzarik onenak ditugu"
Eider Mendoza Gipuzkoako Ahaldun Nagusiak Egun On Euskadi ETB1eko saioan esan du Gipuzkoako egoitzen aferan laguntzen ari dela Aldundia. Oreka bilatu behar dela adierazi du, eta azpimarratu du erakundearen kezka nagusia egoiliarrak ondo zainduta egotea dela.
Otegik Zaldibarko alkate ohia babestu du: "Teknikari guzti-guztiek ontzat emandako plan bat sinatu besterik ez zuen egin"
Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak Radio Euskadin azpimarratu duenez, EH Bilduk "ustelekeria kasurik gabeko" alderdia izaten jarraitzen du, "Zaldibarko zabortegiaren kasua" ez da eta "ustelkeria kasu bat". Ziurtatu duenez, Arantza Baigorri herriko alkate ohiak "ez zuen inolako interes pertsonalik" Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren inguruan zabortegiko lurrei dagokienez.
Txertoekin gertatutakoa sakon ikertzea eskatu du PPk
Laura Garrido PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramailearen iritzian, Alberto Martinez Osasun sailburuak iraungitako txertoen inguruan emandako azalpenak ez dira nahikoa. Gertatukoa sakon ikertzea eskatu du, eta hartu beharreko ardurak hartzea.
Espainiako Gobernuak Estatuko fiskal nagusi ohia indultatzeko eskaera bat tramitatu du
Alvaro Garcia Ortizi bi urteko inhabilitazioa ezarri zioten, sekretuak ezagutarazteagatik. Berari indultua emateko eskaera bi partikularrek egin dute.