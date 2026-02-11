Estatuko Fiskaltza eta Abokatutza Puigdemonti amnistia ematearen alde agertu dira, Gorenaren ezezkoaren aurrean
Bi erakundeek Kontsituzionaleko berme-gortean aurkeztu dituzte beren idazkiak, Auzitegi Gorenak dirua bidegabe erabiltzeagatik amnistia ez aplikatzeko hartutako erabakiaren aurka presidente ohiak jarritako babes-errekurtsoa onar dezan eskatzeko. Bi erakundeek uste dute Auzitegi Gorenak amnistia aplikatu behar ziola, eta kritikatu dute Amnistia Legea modu "arrazoigabe eta arbitrarioan" interpretatu zuela, hura aplikatzea saihesteko.
Estatuko Fiskaltzak eta Abokatutzak Auzitegi Konstituzionalari eskatu diote onar dezala Carles Puigdemont Kataluniako presidente ohiak egindako babes-eskaera, Auzitegi Gorenak Amnistia Legea ez aplikatzeko hartutako erabakiaren aurrean. Diru publikoa bidegabe erabitzea eta auzi-ihesa egitea leporatuta auzipetu zuten, eta Gorenak ez dio Amnistia Legea aplikatu delitu horiengatik.
Bi erakundeek uste dute presidente ohiari benetako babes judiziala izateko eskubidea urratu zitzaiola. Izan ere, uste dute amnistia aplikatu behar zitzaiola, eta Gorenari leporatu diote Amnistia Legea modu "irrazionalean eta arbitrarioan" interpretatzea, legea aplikatzea saihesteko.
Diotenez, legeak Procés auziarekin lotutako delituak barkatzea bilatzen du, dirua bidegabe erabiltzea barne, aberaste pertsonala dagoen kasuetan izan ezik. Horren harira, gogorarazi dute frogarik ez dagoela Puigdemont bera aberastu zela esateko, eta, beraz, Gorenak ez luke izango legea aplikatzea ukatzeko oinarririk.
Idatzi sendoak mahai gainean daudela, gero eta gertuago dago berme-gorteen erabakia, baina Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak (EBJA) Espainiako auzitegiek aurkeztu zituzten auzi prejudizialei buruz zer erabakitzen duen da baldintza. Martxorako espero da erabaki hori.
EBJAko abokatu nagusiak bidea argitu zuen joan den azaroan, Amnistia Legea babesteko egin zuen txosten batean, non esan baitzuen araua "adiskidetze politiko eta sozialaren benetako testuinguruan" eman zela, eta ez dagoela "lotura" zuzenik Procéseko gastuen eta Europako finantzei egindako kalteen artean, Gorenak dioenaren kontra.
Behin Europako Justiziak gai hori ebatzita, Konstituzionalak zuzenean ekin ahal izango dio errekurtsoa ebazteari, eta, presidente ohiaren aldekoa balitz ere, goi-auzitegiari egokituko litzaioke hura aplikatzea.
Bien bitartean, Puigdemontek Espainiara itzuli ezinik jarraitzen du, duela bi aste Auzitegi Konstituzionalak aldeko 10 boto eta kontrako boto batekin Kataluniako presidente ohiaren aurkako atxilotze-agindu nazionalari eustea erabaki ondoren, Konstituzionalak babes-errekurtsoa ebazten duen bitartean.
Zure interesekoa izan daiteke
EAJ Pasaiako portua "liga nazional batetik erregionalera jaisten" saiatzen ari dela kritikatu du PPk
Mikel Lezama PPk Gipuzkoako Batzar Nagusietan duen bozeramaileak gogor kritikatu du EAJren "asmo ideologikoa", portuaren kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren esku uztea baita. Gaineratu du hori ezin dela egin, "Estatuaren interes orokorreko portua" delako.
"Maiatza eta ekaina artean" irekiko dute Zubietako espetxe berria
Gipuzkoako espetxe berriaren irekitzean Donostiako kartzela zaharra eraitsiko dute eta, ondoren, 400 etxebizitza babestu egingo dituzte Txomin Enean.
Cerdanek "errugabea" dela defendatu du eta adierazi du ez dela eta ez dela sekula izan Antxon Alonsoren bazkide
Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordean agerraldia egin du Santos Cerdan PSOEren Antolakuntza idazkari ohiak, eta nabarmendu du ikerketa batzordea baino UPNren "mendeku" gosea asetzeko batzordea dela.
Arabako Batzar Nagusiek ohorezko tituluak kendu dizkiete Francori eta Molari
Tituluak baliogabetzeko mozioa Arabako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.
Pradalesek iritzi dio Sanchezek Estatutuarekiko duen borondatea "itxaropentsu" egoteko modukoa dela, baina ez du atzerapenik onartuko
Imanol Pradalesek gogorarazi du negoziazioei "jarraibide politiko erabakitzaileagoak onartuz" ekitea eskatu dutela. "Hau da, maila politikoan hitzartutakoak ez dituela etengabe topatzen oztopo eta erresistentzia administratibo eta politikoak. Jarrera horrek, ekintza politikoa debaluatzeaz gain, eragin zuzena du Euskadiren aukeretan eta euskal herritarren bizi-kalitatean", esan du.
Sanchezek agindu du "beharrezko neurri guztiak" hartuko dituela Adamuzeko istripuaren ostean, eta Estatuak azkar erantzun zuela defendatu
Espainiako Gobernuko presidenteak larrialdi dispositiboa berehala martxan jarri zuela defendatu du Kongresuan, eta biktimei laguntzeko administrazioen arteko koordinazioa nabarmendu du.
Euskal Herria herritarrei ziurtasuna emateko proiektu kolektiboa dela defendatuko du EH Bilduk Aberri Egunean
"Zazpiak bat egin" lelopean, koalizio abertzaleak apirilaren 5ean egingo du urteroko hitzordua, Iruñean.
EAJ eta PSE-EE aurrez aurre berriz ere, Donostiako Udalak atxilotuen jatorria argitaratzeko hartutako erabakiagatik
Donostiako Udalak atxilotuen jatorria argitaratzeko hartutako erabakiak EAJren eta PSE-EEren arteko tentsioa areagotu du. Aitor Estebanek jeltzaleen baietza defendatzen duen bitartean, Eneko Andueza ez dago ados eta "akats larria" dela esan du.
"ETAk inposatu nahi izan zuen Euskaditik oso urrun gaudela ikustea da Txerokiren porrot moral handia"
Eusko Jaurlaritzak erdi-askatasun erregimena eman dio Txerokiri, eta astelehenetik ostiralera espetxetik aterako da Garikoitz Aspiazu ETAko buruzagi ohia, eta horren gainean iritzia eman du Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak.