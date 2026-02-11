Amnistia Legea

Estatuko Fiskaltza eta Abokatutza Puigdemonti amnistia ematearen alde agertu dira, Gorenaren ezezkoaren aurrean

Bi erakundeek Kontsituzionaleko berme-gortean aurkeztu dituzte beren idazkiak, Auzitegi Gorenak dirua bidegabe erabiltzeagatik amnistia ez aplikatzeko hartutako erabakiaren aurka presidente ohiak jarritako babes-errekurtsoa onar dezan eskatzeko. Bi erakundeek uste dute Auzitegi Gorenak amnistia aplikatu behar ziola, eta kritikatu dute Amnistia Legea modu "arrazoigabe eta arbitrarioan" interpretatu zuela, hura aplikatzea saihesteko.

EITB

Azken eguneratzea

Estatuko Fiskaltzak eta Abokatutzak Auzitegi Konstituzionalari eskatu diote onar dezala Carles Puigdemont Kataluniako presidente ohiak egindako babes-eskaera, Auzitegi Gorenak Amnistia Legea ez aplikatzeko hartutako erabakiaren aurrean. Diru publikoa bidegabe erabitzea eta auzi-ihesa egitea leporatuta auzipetu zuten, eta Gorenak ez dio Amnistia Legea aplikatu delitu horiengatik. 

Bi erakundeek uste dute presidente ohiari benetako babes judiziala izateko eskubidea urratu zitzaiola. Izan ere, uste dute amnistia aplikatu behar zitzaiola, eta Gorenari leporatu diote Amnistia Legea modu "irrazionalean eta arbitrarioan" interpretatzea, legea aplikatzea saihesteko. 

Diotenez, legeak Procés auziarekin lotutako delituak barkatzea bilatzen du, dirua bidegabe erabiltzea barne, aberaste pertsonala dagoen kasuetan izan ezik. Horren harira, gogorarazi dute frogarik ez dagoela Puigdemont bera aberastu zela esateko, eta, beraz, Gorenak ez luke izango legea aplikatzea ukatzeko oinarririk. 

Idatzi sendoak mahai gainean daudela, gero eta gertuago dago berme-gorteen erabakia, baina Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak (EBJA) Espainiako auzitegiek aurkeztu zituzten auzi prejudizialei buruz zer erabakitzen duen da baldintza. Martxorako espero da erabaki hori. 

EBJAko abokatu nagusiak bidea argitu zuen joan den azaroan, Amnistia Legea babesteko egin zuen txosten batean, non esan baitzuen araua "adiskidetze politiko eta sozialaren benetako testuinguruan" eman zela, eta ez dagoela "lotura" zuzenik Procéseko gastuen eta Europako finantzei egindako kalteen artean, Gorenak dioenaren kontra.

Behin Europako Justiziak gai hori ebatzita, Konstituzionalak zuzenean ekin ahal izango dio errekurtsoa ebazteari, eta, presidente ohiaren aldekoa balitz ere, goi-auzitegiari egokituko litzaioke hura aplikatzea.

Bien bitartean, Puigdemontek Espainiara itzuli ezinik jarraitzen du, duela bi aste Auzitegi Konstituzionalak aldeko 10 boto eta kontrako boto batekin Kataluniako presidente ohiaren aurkako atxilotze-agindu nazionalari eustea erabaki ondoren, Konstituzionalak babes-errekurtsoa ebazten duen bitartean.

