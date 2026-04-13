EPAIKETA

Kitchen auziko ikerketa polizialaren arduradunak esan du Barne Ministerioak Barcenasen kontrol "sakona" egin zuela espetxean zela

Ministerio Fiskalak egindako galderei erantzunez, ikerketa polizialaren arduradunak azaldu du ikerketak argi utzi zuela Villarejok bi pertsonari ematen ziela Kitcheni buruzko aurrerapausoen eta albisteen berri: Eugenio Pino zuzendari laguntzaile operatiboari eta "batez ere" Estatu idazkari ohi Francisco Martinezi.    

auzitegi nazionala
Auzitegi Nazionala. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Kitchen auziko ikerketa polizialaren arduradunak Auzitegi Nazionalean deklaratu duenez, Mariano Rajoyren Gobernuko Barne Ministerioak Luis Barcenas PPko diruzain ohiari kontrol "sakona" egin zion espetxean.

Horixe adierazi du Kitchen epaiketaren hirugarren saioan, zeinetan PPk Barcenasi informazioa lapurtzeko antolatutako operazioa hartu duten berriro ere hizpide. Besteak beste, Jorge Fernandez Diaz espainiar ministro ohia, Francisco Martinez Segurtasuneko Estatu idazkari ohia, Jose Manuel Villarejo komisario ohia eta Eugenio Pino Polizia Nazionaleko zuzendari laguntzaile ohia daude auzipetuta, Kitchen operazioarekin lotuta.

Lekuko gisa egin duen deklarazioak ia hiru ordu iraun du, eta bertan adierazi du badituztela Barcenasen txoferrarekin —diruzain ohia espiatzeagatik dago akusatuta—Villarejok izandako zenbait elkarrizketa. Dirudienez, elkarrizketa horietan, Barcenasen gidariak Villarejori esan zion "oso minduta" zegoela, "kontrol oso zorrotzak" igaro behar zituelako espetxean, "jarraipen bereziko preso gisa" zuten arren.

Barne Ministerioaren buruzagitzak egindako jarraipenari esker, baita, jakin zuten Barcenasek preso bati eskatu ziola bila eta ezaba zitzala Rajoyrekin eta PPko buruzagi Javier Arenasekin izandako elkarrizketen audioak. Horren truke zehaztugabeko diru kantitate bat eman omen zion presoari.

Auzitegi Nazionala PP Epaiketak Politika

Aitor Esteban: "Gauetik goizera Iparraldea ez da abertzale bihurtu; dinamikak oso ezberdinak dira, eta askotan pertsonalak"

Aitor Esteban: "Gauetik goizera Iparraldea ez da abertzale bihurtu; dinamikak oso ezberdinak dira, eta askotan pertsonalak"

Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak, de Andres popularrari erantzun dio esanez "PPk herri honetan zer gertatzen den jakin gabe" jarraitzen duela. Jeltzaleen buruak uste du "irakurketa erabat okerra" egitea dela "goizetik gauera Iparraldea abertzale" bihurtu dela pentsatzea. "Ez da horrela. Dinamika oso ezberdinak dira Iparraldean, eta askotan pertsonalak dira", ohartarazi du. Eta ziurtatu duenez, ezin zioten Jean-Rene Etchegarayri irabazten utzi, azken urteetako bere politikak "egokiak ez" zirela esan ostean eta Peio Etxalekurekin izandako "tentsioen" ondoren.

