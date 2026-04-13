Kitchen auziko ikerketa polizialaren arduradunak esan du Barne Ministerioak Barcenasen kontrol "sakona" egin zuela espetxean zela
Ministerio Fiskalak egindako galderei erantzunez, ikerketa polizialaren arduradunak azaldu du ikerketak argi utzi zuela Villarejok bi pertsonari ematen ziela Kitcheni buruzko aurrerapausoen eta albisteen berri: Eugenio Pino zuzendari laguntzaile operatiboari eta "batez ere" Estatu idazkari ohi Francisco Martinezi.
Kitchen auziko ikerketa polizialaren arduradunak Auzitegi Nazionalean deklaratu duenez, Mariano Rajoyren Gobernuko Barne Ministerioak Luis Barcenas PPko diruzain ohiari kontrol "sakona" egin zion espetxean.
Horixe adierazi du Kitchen epaiketaren hirugarren saioan, zeinetan PPk Barcenasi informazioa lapurtzeko antolatutako operazioa hartu duten berriro ere hizpide. Besteak beste, Jorge Fernandez Diaz espainiar ministro ohia, Francisco Martinez Segurtasuneko Estatu idazkari ohia, Jose Manuel Villarejo komisario ohia eta Eugenio Pino Polizia Nazionaleko zuzendari laguntzaile ohia daude auzipetuta, Kitchen operazioarekin lotuta.
Lekuko gisa egin duen deklarazioak ia hiru ordu iraun du, eta bertan adierazi du badituztela Barcenasen txoferrarekin —diruzain ohia espiatzeagatik dago akusatuta—Villarejok izandako zenbait elkarrizketa. Dirudienez, elkarrizketa horietan, Barcenasen gidariak Villarejori esan zion "oso minduta" zegoela, "kontrol oso zorrotzak" igaro behar zituelako espetxean, "jarraipen bereziko preso gisa" zuten arren.
Barne Ministerioaren buruzagitzak egindako jarraipenari esker, baita, jakin zuten Barcenasek preso bati eskatu ziola bila eta ezaba zitzala Rajoyrekin eta PPko buruzagi Javier Arenasekin izandako elkarrizketen audioak. Horren truke zehaztugabeko diru kantitate bat eman omen zion presoari.
Zure interesekoa izan daiteke
Koldoren emazte ohiak esan du Ferraz “oso zorrotza” zela gastuen itzulketetan, eta tiketak eskatzen zituela
Patricia Urizek Abalos, Koldo Garcia eta Aldamaren aurkako epaiketan deklaratu du, eta ukatu egin du dirua aipatzeko hizkera kodetua erabiltzen zuenik; beste lekuko batzuek, berriz, eskudiruzko ordainketak eta maskaren auziarekin lotutako operazioak azaldu dituzte.
Aitor Esteban: "Gauetik goizera Iparraldea ez da abertzale bihurtu; dinamikak oso ezberdinak dira, eta askotan pertsonalak"
Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak, de Andres popularrari erantzun dio esanez "PPk herri honetan zer gertatzen den jakin gabe" jarraitzen duela. Jeltzaleen buruak uste du "irakurketa erabat okerra" egitea dela "goizetik gauera Iparraldea abertzale" bihurtu dela pentsatzea. "Ez da horrela. Dinamika oso ezberdinak dira Iparraldean, eta askotan pertsonalak dira", ohartarazi du. Eta ziurtatu duenez, ezin zioten Jean-Rene Etchegarayri irabazten utzi, azken urteetako bere politikak "egokiak ez" zirela esan ostean eta Peio Etxalekurekin izandako "tentsioen" ondoren.
"Ezker erradikalari lekukoa ematea" egotzi dio Euskadiko PPk EAJri, eta horren adibide jarri du jeltzaleek Iriarti Iparraldean emandako babesa
Gasteizen egin duen prentsaurreko batean, Javier de Andres EAEko PPren presidenteak salatu du "ulertezina" dela EAJ "zentralitatean egotea eta haren botoak beti Bildun amaitzea", Alain Iriart (EH Bai) Euskal Hirigune Elkargoaren buru izateko EAJk emandako babesari aipamena eginda.
Begoña Gomez epaitzea proposatu du Peinado epaileak, lau delitu egotzita
Juan Carlos Peinado magistratuak auziaren instrukzioa itxitzat eman du, eta Pedro Sanchezen emaztea epaitzea proposatu du, lau delitu egotzita: eraginen trafikoa, ustelkeria negozioetan, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea eta bidegabeko jabetzea. Halaber, bost eguneko epea eman die aldeei ondorioak aurkez ditzaten.
Otxandianoren arabera, Iparraldeko dinamika politikoak inspiragarriak izan beharko lirateke Hegoaldean
Pello Otxandiano EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramailearen arabera, "herri honek behar du EAJ eta EH BIlduren arteko esparru bat, adostua".
EAJk lehen indarra izaten jarraitzen du Euskadin, EH Bildurekiko eserleku bateko koska duela
Araban, jeltzaleek eta EH Bilduk zortzina eserleku eskuratuko lituzkete, berdindurik, baina EAJ lehen indarra izango litzateke hamarren batengatik, Sumarri eserleku bat irabazita.
Iriartek kudeaketa berria aldarrikatu du, eskumen gehiago eta aurrekontu handiagoarekin
Elkarlanean aritzeko gogoz agertu da Alain Iriart, Euskal Hirigune Elkargoko presidente berria: oreka bilatu nahi du kostaldeko eta barnealdeko guneen artean. Iriartek kudeaketa berria aldarrikatu nahi du, eskumen gehiago eta aurrekontu handiagoarekin. Horrez gain, euskara sustatu nahi du, bat-bateko itzulpena bermatuz Euskal Hirigune Elkargoaren bileretan.
II. Errepublikaren 95. urteurrenaren kariaz, ekitaldia egin dute Ezker Anitza-IUk eta PCE-EPKk Eibarren
Ekitaldian, "indarrak batzeko beharra" aldarrikatu dute, "erabateko demokrazia" eta "bakearen aldeko jarrera" bermatuko duen Errepublika lortzeko bidean. Era berean, ohartarazi dute faxismoaren oinordekoen asmoak ez direla aldatu, garai bateko asmo berberak dituztelako.
Saibigaingo guduan desagertutako gudari eta milizianoak omendu dituzte
Saibigain mendian, Gerra Zibilean desagertu ziren euskal gudari eta milizianoak omendu dituzte. Lore eskaintza egin diete mendi puntan dagoen monolitoan. Bertan bildutakoek gertakari horiek inoiz ez ahazteko eskatu dute.