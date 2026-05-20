'Bada Garaia' ekimena abiatu dute, Mugimendu Sozialistari Bilbon eta Gasteizen txosnak jartzen uztea eskatzeko

Dozenaka kurtur sortzaile batu dira ekimenera. "Nork bere izaera eta aldarriekin, jaiak gozatzeko eta ospatzeko lekua izan behar luke, berdintasunean eta diskriminaziorik gabe", esan dute. 

Bada garaia 'dinamikaren aurkezpena, gaur Bilbon. Argazkia: Mugimendu Sozialista
EITB

'Bada Garaia' lelopean, Mugimendu Sozialistak ekimen berri bat abiatu du Bilboko eta Gasteizko jaietako txosna gunetan "normaltasunez parte hartzea" eskatzeko. Dozenaka kultur sortzailek egin dute bat aldarrikapenarekin. 

Javier Jorajuria J Martina taldeko kidearen hitzetan, "badira urte batzuk Bilbon Luberri konpartsari eta Gasteizen GKSri eta Etxebizitza Sindikatuari txosnetan normaltasunez parte hartzeko aukera ukatzen zaiela" eta "jai herrikoien parte izateak herri erakunde guztien eskubidea izan beharko luke".  Hori dela eta, "beto zentzugabe" honi amaiera ematea eskatu du. "Nork bere izaera eta aldarriekin, jaiak gozatzeko eta ospatzeko lekua izan behar luke, berdintasunean eta diskriminaziorik gabe", esan du, Bilbon gaur goizean egindako agerraldian

Gazte Koordinadora Sozialistak (GKS),  Etxebizitza Sindikatuak eta Luberri Konpartsak hainbat urte daramatzate salatzen "beto politikoa" ezartzen zaiela, besteak beste, Bilboko eta Gasteizko txosnetan. 

'Bada Garaia' ekimena abiatzeko, abestia eta bideoklipa egin dituzte. Kiliki, Mirua, Maixa eta Malakias musikariek sortu dute kantua, eta bideoklipean, besteak beste, Anje Duhalde, Bernardo Atxaga, Josu Zabala, Roberto Moso, Neomak, Antton Telleria, Beñat Herdoil, Euskoprincess edo Borla kulturgileak agertzen dira.  "Espero dugu udako jaietan kantua txosna guneetan ozen entzutea, beto zentzugabe honi irtenbide bat ematea eskatzen dugun guztion oihu bezala". 

