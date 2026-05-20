'Bada Garaia' ekimena abiatu dute, Mugimendu Sozialistari Bilbon eta Gasteizen txosnak jartzen uztea eskatzeko
Dozenaka kurtur sortzaile batu dira ekimenera. "Nork bere izaera eta aldarriekin, jaiak gozatzeko eta ospatzeko lekua izan behar luke, berdintasunean eta diskriminaziorik gabe", esan dute.
'Bada Garaia' lelopean, Mugimendu Sozialistak ekimen berri bat abiatu du Bilboko eta Gasteizko jaietako txosna gunetan "normaltasunez parte hartzea" eskatzeko. Dozenaka kultur sortzailek egin dute bat aldarrikapenarekin.
Javier Jorajuria J Martina taldeko kidearen hitzetan, "badira urte batzuk Bilbon Luberri konpartsari eta Gasteizen GKSri eta Etxebizitza Sindikatuari txosnetan normaltasunez parte hartzeko aukera ukatzen zaiela" eta "jai herrikoien parte izateak herri erakunde guztien eskubidea izan beharko luke". Hori dela eta, "beto zentzugabe" honi amaiera ematea eskatu du. "Nork bere izaera eta aldarriekin, jaiak gozatzeko eta ospatzeko lekua izan behar luke, berdintasunean eta diskriminaziorik gabe", esan du, Bilbon gaur goizean egindako agerraldian
Gazte Koordinadora Sozialistak (GKS), Etxebizitza Sindikatuak eta Luberri Konpartsak hainbat urte daramatzate salatzen "beto politikoa" ezartzen zaiela, besteak beste, Bilboko eta Gasteizko txosnetan.
'Bada Garaia' ekimena abiatzeko, abestia eta bideoklipa egin dituzte. Kiliki, Mirua, Maixa eta Malakias musikariek sortu dute kantua, eta bideoklipean, besteak beste, Anje Duhalde, Bernardo Atxaga, Josu Zabala, Roberto Moso, Neomak, Antton Telleria, Beñat Herdoil, Euskoprincess edo Borla kulturgileak agertzen dira. "Espero dugu udako jaietan kantua txosna guneetan ozen entzutea, beto zentzugabe honi irtenbide bat ematea eskatzen dugun guztion oihu bezala".
Zure interesekoa izan daiteke
"Hiztegi bat", Gorka Urbizuren letrekin euskaraz trebatzeko modu berria
Euskara ikasten ari direnentzat zein Berri Txarrak eta Urbizuren jarraitzaileentzat oso baliagarria izan daitekeen Hiztegi bat webgunea sortu du Beñat Erazuma Urbizuren zaleak. Hiru atal ditu webguneak: Alfabetoa, Hutsunea bete jokoa eta abestien atala.
Bularreko minbizia atzemateko baheketa programa 45 eta 74 urte arteko emakumeetara zabalduko da pixkanaka
Orain arte, bi urtean behin baheketa egiteko Estatuko Osasun Publikoaren Batzordeak ezarritako adin tartea 50etik 69ra artekoa zen. Gaur iragarritako neurriarekin, bost urte lehenago hasiko dira azterketa egiten, eta bost urte geroago amaitu.
Genetistek baieztatu egin dute Lukas Aguirreren kasuko labaneko odola biktimarena dela
Gaur lekukotza eman duten ertzainek baieztatu egin dute bi gizonezko akusatuen DNA zegoela gertakarien ondoren topatutako zapatila baten lokarrietan; ustez, akusatu nagusiak berea galdu zuen liskarrean eta errazago ihes egiteko elkarrekin trukatu zuten zapatilan zegoen, zehazki Aguirreren DNA. Bigarren akusatuaren galtzetan ere topatu dute biktimaren DNA.
27 urteko kartzela-zigorra ezarri diote Maialen Mazonen hiltzaileari
Epaileak 25 urteko kartzela-zigorra ezarri dio biktimaren senarrari, azpikeriaz egindako hilketa delitu batengatik, bi abortu delitu, ahaidetasun astungarriarekin (emakumea bikiez haurdun zegoen), eta bi urte adingabea abandonatzeagatik (bikotearen bi urteko alaba bakarrik utzi zuen amaren gorpuaren ondoan, 18 orduz).
Lehendakariak baieztatu du FIFAk "eskakizun berriak" ezarri dituela Munduko Txapelketaren egoitza izateko
Imanol Pradalesek adierazi du alderdi operatibo, logistiko, ekonomiko, finantzario eta segurtasunari loturikoei buruz "hausnartu" egin behar dela, eta euskal erakundeek "herrirako erabakirik onena" hartuko dutela esan du.
Bilbo, errugbiaren lurrikararen epizentroa: Europako finalez gozatzeko gida
Bizkaiko hiriburua errugbiaren epizentroa izango da maiatzaren 22an eta 23an. EPCR Challenge Cup eta Investec Champions Cup lehiaketen finalak hartuko ditu San Mamesek, hiria milaka zalez, doako gune ludikoez, zuzeneko musikaz eta giro ezin hobeaz beteko duen nazioarteko ekitaldian.
Arguedasko hilketako ustezko hiltzailea ostegun honetan izango da epailearen aurrean
43 urteko gizona bere kabuz joan zen astelehenean Valtierrako Guardia Zibilaren kuartelera, eta bikotekideari eraso egin ziola aitortu zuen. Arguedasko Udalak hiru dolu-egun ezarri ditu hilketa matxistagatik, eta herrian gaitzespen elkarretaratzea egin dute biktimaren oroimenez.
Auto-pilaketak AP-8 autobidean, Elgoibarren, kamioi bat matxuratuta dagoelako
Ibilgailu astuna goizeko lehen orduan geratu da bide bazterrean, baina oraindik ere errei bat itxita dago eta auto-ilara luzeak daude.
Euskalduna Bilbaok musika areto onenaren aitortza jaso du Eventex Awards 2026 sarietan
Sektoreko nazioarteko adituek osatutako epaimahaiak bereziki nabarmendu ditu "Jauregiaren gaitasun tekniko aparta, nortasun kultural sendoa, programazio jarraitua eta publikoarekin duen lotura”.
Arguedaseko agintariek eta auzokideek Saida al-Yusifen hilketa gaitzetsi dute
Elkarretaratze jendetsua egin dute Udaletxeko plazan. Gainera, Udalak hiru dolu-egun ezarri ditu herrian.