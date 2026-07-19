EAJk eta EH Bilduk Alkateen Mugimenduaren sorrera eta Foruen abolizioa gogoratuko dituzte elkarrekin Bergaran
Bi alderdietako 200 udal-ordezkarik euskal nazioaren aitortza eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatuko dituzte iragana, oraina eta etorkizuna uztartuko dituen ekitaldi sinboliko batean.
EAJko eta EH Bilduko 200 alkate eta zinegotzi bilduko dira gaur, igandea, Bergaran, bi efemeride berezi oroitzeko: Euskal Foruen indargabetzearen 150 urteurrena eta Alkateen Mugimenduaren sorreraren 50. urteurrena. Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia eta 500 gonbidatu inguru alboan izango dituztela, euskal nazioaren aitortza eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatuko dituzte.
Handik mende batera, 1976an, Frankismoaren amaieraren ondoren, 70 alkate abertzale bildu ziren Bergaran herriaren nortasuna, udalen tradizio demokratikoa eta autogobernuaren borondatea berresteko. 50 urte geroago, ekimen horren bultzatzaileak omenduko dituzte eta haien lekukoa hartuko dute, "euskal nazioa ez dela iraganeko kontua" defendatuz, "egungo behar demokratikoa" baizik.
Ekitaldiaren aitzinean, ostiralean, adierazpen bat argitaratu zuten EAJk eta EH Bilduk elkarrekin, Euskal Herriaren eta Estatuaren arteko harreman politiko berri bat eskatzeko. Bergarako Adierazpena izeneko testuak gaurko efemerideak euskal autogobernuaren defentsarekin lotzen ditu, eta "elkarrekiko errespetuan oinarritutako" zein "bi subjektu politikoren arteko aitortzan oinarritutako harremana" aldarrikatu dute.
Kontrara, Euskadiko Alderdi Sozialistak lehentasun nazionala aipatu du berriz ere. Larunbatean, Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusi Jose Antonio Asensiok alderdi nazionalistei leporatu zien "gizartea zatitzea" eta "gizarte nazionalista hutsa" eraiki nahi izatea.
Ekitaldia 12:00etan hasiko da prozesio batekin, 1976an egin zuten bezala.
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