Espainiako Gobernuak etxebizitzaren dekretua onartzea irailera atzeratu du, babes nahikorik ez duelako
Astearte honetan Ministroen Kontseiluan onartzekoa zen testuak Sumar, PSOE, EAJ, Junts eta Podemosen proposamenak biltzen ditu; besteak beste, alokairu-kontratuak luzatzea, lurzoruaren legea erreformatzea, pizgarri fiskalak ezartzea eta etxegabetzeak etetea.
Espainiako Gobernuak Etxebizitzari buruzko Errege Lege Dekretuaren onarpena irailera arte atzeratzea erabaki du gaur, astelehenez, Kongresuan onartzeko behar adinako babes parlamentariorik ez duelako.
Akordio "zabala" eta "transbertsala" lortzeko asteak negoziatzen eman ondoren, Gobernuak ez ditu Podemosen ezinbesteko lau botoak lortu; izan ere, Podemosek uko egin dio dekretua babesteari, lurzoruaren legearen erreforma bat jasotzen duelako, eta erreforma horrek, bere ustez, "hirigintzako pelotazoak" eta "espekulazioa" areagotzea dakar.
"Talde guztien erantzukizunari eta eskuzabaltasunari esker, akordioa legegintzaldiko beste edozein unetan baino gertuago dago. Hala ere, egutegiari dagokionez estu gabiltza, eta horrek enbarazu egin digu, testua konplexua da eta", adierazi du Etxebizitza Ministerioak.
Taldeen parte-hartzea
Dekretuaren zirriborroak hainbat talde parlamentarioren proposamenak jasotzen ditu: Sumarrek defendatutako alokairu-kontratuen luzapena, PSOEk eta EAJk bultzatutako lurzoruaren legearen erreforma, Juntsek proposatutako pizgarri fiskalak eta Podemosek eskatutako etxegabetzeak eteteko neurriak.
Horrela, Exekutiboak talde guztiek beren burua ordezkatuta ikustea bilatu du, guztiak guztiz bat ez datozen neurriak onartzearen truke. Helburua da dekretua Kongresuan onartzea.
Ekainean egiaztatu zuen Etxebizitza Ministerioak inbestidura blokeko alderdiak jarrera malgutzeko prest zeudela. Inflexio puntua alokairu kontratuak zabaldu eta errenten igoera mugatzen zuen dekretuaren indargabetzearekin iritsi zen.
Porrot parlamentarioaren ondorioz, Sumarrek ezarrita zituen "marra gorri" batzuk albo batera utzi zituen Juntsekin negoziatzeko, eta Ministerioak elkarrizketa horiek baliatu zituen alokairuaren merkatuaren erreforma, neurri fiskalak eta lurzoruaren legea aldatzea bultzatzeko.
Neurri zehatzak
Zehazki, alokairuen prezioa kontrolatzea eta etxebizitza eskuragarrien eskaintza handitzea da helburua. Horretarako, 2028ko ekainaren 30a baino lehen amaitzen diren kontratuak bi urtez luzatzea, sasoikako eta logelakako alokairua arautzea eta errenta murrizten duten jabeentzako pizgarri fiskalak aurreikusten dira.
Dekretuaren zirriborroak, gainera, % 21eko BEZ orokorra ezarri nahi du erabilera turistikoko alokairuen prezioaren gainean, pizgarriak kentzeko eta eskaintza horren zati bat ohiko alokairura igaro dadin laguntzeko.
Halaber, EH Bilduren eskariz, lizentziarik eta erregistro-zenbakirik gabeko erabilera turistikoko etxebizitzak iragartzen dituzten plataformei ezarritako zehapen ekonomikoak gogortzea aurreikusten du: isunak milioi bat eurokoak ere izan daitezke.
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