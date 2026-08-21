ADINGABEAK CEUTAN

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Espainiako Gobernuak uste du posible dela 500 neska Penintsulara eramatea "aste gutxi barru"

Gazteria eta Haurtzaro arloak adierazi du astebete daramala gai honetan lanean Ceutako agintariekin, eta proposamen zehatz bat egingo duela.

Varios inmigrantes acampados en la playa del Trampolín, a 20 de agosto de 2026, en Ceuta (España). El Ministerio de Defensa ha aprobado que más de un centenar de militares procedentes de Canarias se desplacen a Ceuta para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra, como consecuencia de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio. Marcos Moreno / Europa Press 20/8/2026
Ceutan pilatutako adingabeak. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ruben Perez Correa Gazteria eta Haurtzaroko Estatu idazkariaren ustez, "egingarria" da "aste gutxi barru" bakarrik dauden 500 neska migratzaile  Ceutatik Penintsulara lekualdatzea, baina Ceutako Hiri Autonomoko Gobernuaren "borondatea" behar da horretarako.

Perez Correaren esanetan, 1.400 adingabe daude gaua hiri autonomoaren azpiegituretan igarotzen, baina "kalean askoz gehiago daude".

Horrela, aitortu du badirela poliziaren dispositiboetatik ihes egiten duten adingabeak, itzularazi egingo dituztela uste dutelako, eta beste batzuk senide edo ezagunen etxeetan ezkutatuta daudela, batez ere neskak, muga uztailaren 30eko 'migrazio-uholdea' izan baino lehen igarotakoak.

Horrenbestez, "haurren arloan erabateko normaltasunik gabeko egoera batean gaude, eta premiaz konpondu behar dugu", nabarmendu du Perez Correak. "Ceutaren borondatea baino ez da falta", erantsi du.

Proposamen zehatza

Gazteria eta Haurtzaroko Estatu idazkariak garrantzia kendu die Ceutako presidente Jesus Vivasek egindako adierazpenei. Vivasek adierazi zuen ez zuela adingabe horien lekualdaketaren berri, baina Estatu idazkariak azaldu du bere departamentuak astebete daramala hiri autonomoko agintariekin elkarlanean.

"Ziurta dezaket proposamen hori, Ceutako Gobernuko sailburuei ez ezik, presidenteari berari ere helarazi zaiola", adierazi du Espainiako Gobernuaren Estatu idazkariak. Horren arabera, Vivasek esan nahi duena da "ez duela proposamen zehatzik".

"Ceutako Gobernuak proposamen zehatza nahi badu, izango du, neska bakoitzaren banakako espedientea ere zehaztuko baitugu, jakina, pilaketa-egoera eta baliabideen saturazioa dagoelako, eta hori arriskutsua da batez ere neskentzat", azpimarratu du.

Ceutako 500 neska migratzaile penintsulara eramateko lanean ari da Espainiako Gobernua
Migrazioa Politika

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