La recaudación fiscal en Euskadi sube un 10,8 % en el primer semestre de 2025

La recaudación fiscal de las tres haciendas vascas hasta el mes de julio alcanzó los 11.173,7 millones de euros, lo que supone un 10,8 % más que en el mismo periodo que el año pasado y 1.092,9 millones más.

El incremento porcentual fue mayor en Gipuzkoa, que aumentó la cantidad recaudada por tributos concertados en un 16,3%, seguida de Álava, que lo hizo un 10,6 %, y de Bizkaia, un 6,6 %.

Este pasado mes de julio se ha dado una buena evolución recaudatoria que ha hecho que se incremente el porcentaje que en el acumulado del primer semestre fue de dos puntos menos, del 8,8 %. Bizkaia, la que menos crece pero más recaudaLa vizcaína fue la hacienda que, como siempre, más recaudó, pero que experimentó un menor crecimiento. La recaudación acumulada alcanzó los 6.618 millones de euros, el 6,6 % más que en el mismo periodo del año pasado. ,La aportación de la imposición directa alcanzó los 3.562,5 millones de euros, con un crecimiento del 4,6 % (+157,5 millones) con respecto a julio del año pasado.

El IRPF, empujado por un crecimiento del 6,7% de las retenciones del trabajo y una vez finalizada la campaña de este ejercicio, creció en su conjunto un 8,9 %, mientras que el Impuesto sobre Sociedades decreció un 19,7 % a causa del importe de autoliquidaciones a ingresar de la campaña del impuesto del 2024.

En cuanto a la imposición indirecta, hasta julio se recaudaron en Bizkaia 2.420,6 millones de euros (134,4 millones más que en 2024). ,Se dio una positiva evolución del IVA de gestión propia (+8,5 %), mientras que la tributación por hidrocarburos se mantuvo en niveles similares al del ejercicio anterior (+0,5 %). Gipuzkoa aumenta un 16,3 % ,La Hacienda de Gipuzkoa recaudó hasta julio 3.105,7 millones de euros, un 16,3 % y 434,5 millones más respecto al mismo período del año anterior, debido a que en julio de 2024 se tuvieron que hacer frente a las devoluciones a los mutualistas.