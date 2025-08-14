OGASUNAK
Zerga-bilketa % 10,8 igo da Euskadin 2025eko lehen seihilekoan

Hiru euskal ogasunek 11.173,7 milioi euro bildu zituzten uztailera arte, hau da, iazko aldi berean baino % 10,8 gehiago eta 1.092,9 milioi gehiago.
Agentziak | EITB

Hiru euskal ogasunek 11.173,7 milioi euro bildu zituzten 2025eko uztailera arte, hau da, iazko aldi berean baino % 10,8 gehiago eta 1.092,9 milioi gehiago.

Hazkundea handiagoa izan zen Gipuzkoan, zerga itunduek bildutako zenbatekoa % 16,3 igo baitzen; Araban % 10,6 eta Bizkaian % 6,6.

Uztailera arte bilketak bilakaera ona izan du, eta, horren ondorioz, lehen seihilekoan metatutako ehunekoa bi puntu txikiagoa izan zen ( % 8,8). Bizkaia hazi da gutxien. Bizkaia izan da, beti bezala, gehien bildu duen ogasuna, baina hazkunde txikiena izan duena. 6.618 milioi euro bildu dituzte, iazko aldi berean baino % 6,6 gehiago. Zuzeneko zergapetzearen ekarpena 3.562,5 milioi eurokoa izan da, iazko uztailarekin alderatuta % 4,6ko (+157,5 milioi) hazkundearekin.

PFEZa lanaren atxikipenen % 6,7ko hazkundeak bultzatuta eta ekitaldi honetako kanpaina amaitu ondoren, % 8,9 hazi zen guztira, eta Sozietateen gaineko Zerga, berriz, % 19,7 jaitsi zen, 2024ko zergaren kanpainan sartu beharreko autolikidazioen zenbatekoaren ondorioz.

Zeharkako zergei dagokienez, uztailera arte 2.420,6 milioi euro bildu ziren Bizkaian (2024an baino 134,4 milioi gehiago). Kudeaketa propioko BEZaren bilakaera positiboa eman zen (+%8,5), baina hidrokarburoengatiko tributazioa aurreko ekitaldiko mailaren antzekoa izan zen (+%0,5). Gipuzkoak % 16,3 egin zuen gora, Gipuzkoako Ogasunak 3.105,7 milioi euro bildu zituen uztailera arte, % 16,3 eta 434,5 milioi gehiago aurreko urteko aldi berarekin alderatuta, 2024ko uztailean mutualistei egindako itzulketei aurre egin behar izan zitzaielako.

