Zerga-bilketa % 10,8 igo da Euskadin 2025eko lehen seihilekoan
Hiru euskal ogasunek 11.173,7 milioi euro bildu zituzten 2025eko uztailera arte, hau da, iazko aldi berean baino % 10,8 gehiago eta 1.092,9 milioi gehiago.
Hazkundea handiagoa izan zen Gipuzkoan, zerga itunduek bildutako zenbatekoa % 16,3 igo baitzen; Araban % 10,6 eta Bizkaian % 6,6.
Uztailera arte bilketak bilakaera ona izan du, eta, horren ondorioz, lehen seihilekoan metatutako ehunekoa bi puntu txikiagoa izan zen ( % 8,8). Bizkaia hazi da gutxien. Bizkaia izan da, beti bezala, gehien bildu duen ogasuna, baina hazkunde txikiena izan duena. 6.618 milioi euro bildu dituzte, iazko aldi berean baino % 6,6 gehiago. Zuzeneko zergapetzearen ekarpena 3.562,5 milioi eurokoa izan da, iazko uztailarekin alderatuta % 4,6ko (+157,5 milioi) hazkundearekin.
PFEZa lanaren atxikipenen % 6,7ko hazkundeak bultzatuta eta ekitaldi honetako kanpaina amaitu ondoren, % 8,9 hazi zen guztira, eta Sozietateen gaineko Zerga, berriz, % 19,7 jaitsi zen, 2024ko zergaren kanpainan sartu beharreko autolikidazioen zenbatekoaren ondorioz.
Zeharkako zergei dagokienez, uztailera arte 2.420,6 milioi euro bildu ziren Bizkaian (2024an baino 134,4 milioi gehiago). Kudeaketa propioko BEZaren bilakaera positiboa eman zen (+%8,5), baina hidrokarburoengatiko tributazioa aurreko ekitaldiko mailaren antzekoa izan zen (+%0,5). Gipuzkoak % 16,3 egin zuen gora, Gipuzkoako Ogasunak 3.105,7 milioi euro bildu zituen uztailera arte, % 16,3 eta 434,5 milioi gehiago aurreko urteko aldi berarekin alderatuta, 2024ko uztailean mutualistei egindako itzulketei aurre egin behar izan zitzaielako.
Eusko Jaurlaritzak ingurumen baimena ukatu die Balmasedako El Haya 1 eta 2 parke eolikoei
Kolitza inguruan lau aerosorgailu ezarri nahi ditu Side Recovery Systems konpainiak, baina, txostenaren arabera, eremua sai zuriaren babestokia.
KPIa hamarren bat jaitsi da Euskadin uztailean, eta % 0,2 igo Nafarroan
Urte arteko datuei dagokienez, inflazioa % 3koa da Euskadin eta % 2,7koa Nafarroan, Estatuko batez bestekoaren berdina.
Statkraftek aztertuko du Piaspe parke eolikoaren ingurumen baimenari buruzko erabakiari helegitea jarri ala ez
Parke eolikoa Gipuzkoako Azpeitia, Zestoa eta Errezil udalerrietan zegoen planifikatuta eta kontrako ingurumen-ebazpena jaso du. Enpresaren aburuz, parke eolikoa "energiaren sozializazioa bultzatzeko diseinatu zen, enpresen, administrazioen eta tokiko komunitateen inplikazioa bilatuz".
Jaurlaritzak ingurumen baimena ukatu dio Piaspe proiektu eolikoari
Eusko Jaurlaritzako Industria, Transizio Energetiko eta Jasangarritasun sailak atzera bota du Statkraft enpresak Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean egitekoa zuen parke eolikoaren proiektua. Mendi inguru horretan eraikitzekoak zituzten errotek eta energia azpiegiturek ingurumenari kalte egingo lioketela ebatzi du txostenak.
BBVAk bere eskaintzari eutsi eta aurrera jarraitzen du Sabadell erosteko ahaleginean
Sabadelleko akziodunek ia aho batez TSB Erresuma Batuko filiala Santander bankuari saltzea onartu eta astebetera hartu du Carlos Torres buru duen konpainiak erosketa eskaintzari eusteko erabakia.
Greba Bilboko Udaltzaingoaren telefono bidezko arreta-zerbitzuan, Aste Nagusian zehar
ELAk salatu du Udalak eta Lanalden azpikontratak ez dutela negoziatu nahi zerbitzua osatzen duten bost profesionalen lan-baldintzak hobetzea.
Jaurlaritzak onartu egin du Araban bi eguzki-parke eraikitzea, bata Agurainen eta bestea Arespalditzan
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak ostegun honetan argitaratu du bi proiektuek ingurumen baimena lortu dutela. Instalazioek 32 hektareako azalera eta 20 megawatteko potentzia izango dute.
EHNE sindikatuak salatu du Nafarroako Gobernuak urratu egin duela suteei aurre egiteko hitzartutako protokoloa
Nafarroako Gobernuak suteak saihesteko lehen sektoreko hainbat jarduerei ezarri dien murrizketa-sortak hautsak harrotu ditu. Hala, EHNE laborarien sindikatuak protesta egin du astearte honetan, salatzeko Barne Departamentuak urratu egin duela hitzartua zuten suteen kontrako protokoloa.
Trumpen muga-zergek 400 milioi inguruko eragina izango lukete Euskadin, eta 73 milioi ingurukoa, Nafarroan
Bi lurraldeek dituzten esportazio-kopuruak direla eta, merkataritza-gerrak hainbat ondorio utziko lituzke Hego Euskal Herrian. Sektore kaltetuenak automobilgintza, makina-erremintagintza, altzairugintza eta ardogintza dira.