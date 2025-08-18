ERE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los trabajadores de Serveo en Basauri cancelan la huelga mientras continúan las negociaciones sobre el ERE

Los trabajadores de Serveo en Basauri han decidido suspender la huelga prevista para este lunes tras abrirse nuevas negociaciones con la empresa sobre el ERE, que contempla el despido de 22 de los 39 trabajadores.
Trabajadores de Serveo en Basauri (Bizkaia) REMITIDA / HANDOUT por CCOO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/8/2025
Trabajadores de Serveo en Basauri. Foto: CCOO.
Euskaraz irakurri: Basauriko Serveo enpresako langileek greba bertan behera utzi dute lan-erregulazioko espedientearen inguruko negoziazioek jarraitzen duten bitartean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La plantilla de Serveo en Basauri, subcontrata encargada del mantenimiento de Bridgestone, ha decidido suspender la huelga prevista para este lunes tras abrirse una nueva vía de diálogo con la empresa. Este martes está prevista una reunión entre la dirección y la representación sindical, después de que la compañía se mostrara dispuesta a introducir cambios en el ERE de extinción, que plantea la salida de 22 de los 39 empleados.

Según ha explicado CCOO de Euskadi, la empresa ha puesto sobre la mesa algunas mejoras, como una indemnización de 29 días por año trabajado sin límite de mensualidades, la opción de prejubilaciones para mayores de 60 años y la creación de cuatro puestos para recolocaciones. Asimismo, se contempla que los despidos se realicen, en la medida de lo posible, mediante bajas voluntarias.

No obstante, desde el sindicato advierten de que la oferta sigue siendo “insuficiente” y que esperarán a ver si en la reunión del martes se producen avances significativos. “Después convocaremos una asamblea con la plantilla para valorar los pasos a seguir”, han señalado.

El periodo de consultas del ERE comenzó el pasado 4 de agosto y, de mantenerse en sus términos iniciales, afectaría al 57% de la plantilla, con la extinción de 22 contratos.

Huelgas basauri Economía

Más noticias sobre economía

Cargar más