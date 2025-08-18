Los trabajadores de Serveo en Basauri cancelan la huelga mientras continúan las negociaciones sobre el ERE
La plantilla de Serveo en Basauri, subcontrata encargada del mantenimiento de Bridgestone, ha decidido suspender la huelga prevista para este lunes tras abrirse una nueva vía de diálogo con la empresa. Este martes está prevista una reunión entre la dirección y la representación sindical, después de que la compañía se mostrara dispuesta a introducir cambios en el ERE de extinción, que plantea la salida de 22 de los 39 empleados.
Según ha explicado CCOO de Euskadi, la empresa ha puesto sobre la mesa algunas mejoras, como una indemnización de 29 días por año trabajado sin límite de mensualidades, la opción de prejubilaciones para mayores de 60 años y la creación de cuatro puestos para recolocaciones. Asimismo, se contempla que los despidos se realicen, en la medida de lo posible, mediante bajas voluntarias.
No obstante, desde el sindicato advierten de que la oferta sigue siendo “insuficiente” y que esperarán a ver si en la reunión del martes se producen avances significativos. “Después convocaremos una asamblea con la plantilla para valorar los pasos a seguir”, han señalado.
El periodo de consultas del ERE comenzó el pasado 4 de agosto y, de mantenerse en sus términos iniciales, afectaría al 57% de la plantilla, con la extinción de 22 contratos.
