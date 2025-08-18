EEE
Basauriko Serveo enpresako langileek greba bertan behera utzi dute negoziazioek jarraitzen duten bitartean

Basauriko Serveo enpresako langileek bertan behera utzi dute astelehenerako iragarrita zegoen greba, 39 langileetatik 22 kaleratzea aurreikusten duen EREaren inguruan enpresarekin negoziazio berriak hasi ostean.

Trabajadores de Serveo en Basauri (Bizkaia) REMITIDA / HANDOUT por CCOO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/8/2025

Basauriko Serveoko langileak. Argazkia: CCOO.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Basauriko Serveo enpresako langileek, Bridgestoneren mantentze-lanez arduratzen den azpikontratak, astelehen honetarako aurreikusita zegoen greba bertan behera uztea erabaki dute, enpresarekin elkarrizketa-bide berri bat ireki ostean. Astearte honetan bilera bat egingo dute zuzendaritzak eta ordezkaritza sindikalak, enpresa prest agertu baita 39 langileetatik 22 bertatik ateratzea planteatzen duen lan-erregulazioko espedientean aldaketak egiteko.

Euskadiko CCOOk azaldu duenez, enpresak hobekuntza batzuk jarri ditu mahai gainean, hala nola lan egindako urte bakoitzeko 29 eguneko kalte-ordaina hileko soldaten mugarik gabe, 60 urtetik gorakoentzako aurre-erretiroen aukera eta birkolokazioetarako lau lanpostu sortzea. Era berean, kaleratzeak, ahal den neurrian, borondatezko bajen bidez egitea aurreikusten da.

Hala ere, sindikatuak ohartarazi duenez, eskaintza "ez da nahikoa", eta astearteko bileran aurrerapauso esanguratsuak ematen diren ikusi arte itxarongo dute. "Ondoren, langileekin batzarra deituko dugu, egin beharreko urratsak baloratzeko", adierazi dute.

EEEaren kontsulta-aldia joan den abuztuaren 4an hasi zen, eta, hasierako baldintzetan jarraituz gero, langileen % 57ri eragingo lioke, 22 kontratu iraungita.

