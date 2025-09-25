ISRAEL-PALESTINA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

D'Anjou sobre CAF: "Debemos diferenciar su actividad del resto de lecturas"

Noël d'Anjou sailburua
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: D’Anjou sailburua CAFi buruz: “Ez dugu nahastu behar, erabakiak hartzen utzi behar diegu”

Última actualización

El consejero de Hacienda y Finanzas no ha querido entrar en valoraciones en relación al comunicado que ha publicado la empresa CAF afirmando que el tranvía que está construyendo en Jerusalén no "vulnera los derechos humanos". Ha comentado que es una empresa privada que hace trenes y que se debe diferenciar su actividad de otras lecturas. 

Palestina Israel Gobierno Vasco Empresarios Economía

Más noticias sobre economía

Cargar más