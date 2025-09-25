D’Anjou, CAFi buruz: "Ez dira gauzak nahastu behar, beraiek trenak egiten dituzte"
Ogasun eta Finantza sailburuak ez du aparteko baloraziorik egin nahi izan CAF enpresak argitaratu duen komunikatuari buruz, Jerusalemen eraikitzen ari den tranbiak ez dituela "giza eskubideak urratzen" esanez. Trenak egiten dituen enpresa pribatua dela, eta gauzak argitzen uzteko eskatu du. "Beraiei utzi behar diegu erabakiak hartzen", esan du.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Palestinako lur okupatuetan duen trenbide-proiektuak nazioartearen begiradapean jarri du CAF
Uztailean aurreratu zuen txosten batean, NBEk salatzen du CAF enpresak Israelen okupazio politikei etekina ateratzen diela.
CAFek dio Jerusalemgo trenaren proiektuak ez dituela "giza eskubideak urratzen"
Beasaingo enpresak komunikatu bat igorri du ostegun honetan, lehen aldiz, bere posizioa adierazteko.
Pentsiodunen manifestazio jendetsua Gasteizen, haserre daudela adierazteko
Ehunka pentsiodunek manifestazioa egin dute Andre Maria Zuriaren plazatik Eusko Legebiltzarrera, ganberara eramandako herri-ekimen legegilea aintzat hartu ez dutelako. Proposamenak 145.000 sinadura zekartzan, eta EH Bilduren eta Sumarren babesa jaso du.
Etxebizitzen salerosketa moteldu da Euskadin, uztailean % 12,3 igo da eta
2024ko uztailean, etxebizitzen salerosketa-kopuruak % 29,2 egin zuen gora. Bestalde, hipoteken sinadurek goranzko joerari eutsi diote, % 25,7ko igoera izan zuten.
Petronorreko langileek greba mugagabea hasiko dute, aldagela berriak "ezkutuko lanaldia luzatzea" dakarrelako
Langileek batzarrean hartu dute erabakia. Petronorren zuzendaritzak "neurriz kanpokotzat" jo du greba. Ostegun honetako 18:00etan abiatuko dute lanuztea.
Eusko Legebiltzarrak ez du onartu gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzea tramitera eramatea
EAJk, PSE-EEk eta Voxek kontra bozkatu dute, PP abstenitu egin da eta EH Bilduk eta Sumarrek ekimena babestu dute.
CAFi Belgikan esleitutako "mendeko kontratua", zenbakitan
Gipuzkoako enpresak Belgikako trenen bagoiak egiteko kontratu publiko bat lortu du, 1.695 eta 3.400 milioi euro artekoa.
Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak onetsi egin du BBVAk Sabadell erosteko egindako eskaintza hobetua
Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak azaldu duenez, eskaintza onartzeko epea urriaren 10era arte luzatuko da, egun hori barne.
Inoizko eskaerarik handiena lortzeko bidean dago CAF: 3.000 milioiko kontratua Belgikan
Belgikako tren-konpainia nazionalak uste du ezin dituela erabakiak hartu lehiakideek tokiko enpleguan duten eragina bezalako faktoreak kontuan hartuta, eta, horregatik, bere erabakiari eutsi dio berrikusi ondoren.