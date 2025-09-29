La inflación sube dos décimas en septiembre, al 2,9 %, por carburantes y electricidad

La inflación subió dos décimas en septiembre, hasta el 2,9 % interanual, debido principalmente a que los precios de los carburantes y de la electricidad bajaron menos que en el mismo mes de 2024.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este lunes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de septiembre, que, de confirmarse, encadenaría cuatro meses al alza (a excepción de agosto, que se mantuvo estable) desde el mínimo de mayo (2 %).

En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), la tasa de variación anual estimada disminuye una décima, hasta el 2,3 %.