Inflazioa bi hamarren igo da irailean, % 2,9ra, erregaien eta elektrizitatearen igoeragatik

Azpiko inflazioari dagokionez (elaboratu gabeko elikagairik eta produktu energetikorik gabekoa), kalkulatutako urteko aldakuntza-tasa hamarren bat jaitsi da, % 2,3raino.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Inflazioa bi hamarren igo zen irailean, urte arteko % 2,9raino, batez ere erregaien eta elektrizitatearen prezioak 2024ko hilabete berean baino gutxiago jaitsi zirelako.

Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) iraileko kontsumoko prezioen indizearen (KPI) datu aurreratua argitaratu du astelehen honetan. Datu hori baieztatuz gero, lau hilabetez (abuztuan izan ezik, azken hori egonkor mantendu baita) gorantz egingo luke maiatzeko minimotik ( % 2).

Azpiko inflazioari dagokionez (elaboratu gabeko elikagairik eta produktu energetikorik gabekoa), kalkulatutako urteko aldakuntza-tasa hamarren bat jaitsi da, % 2,3raino.

